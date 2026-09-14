«Όσο ζω, MAZΩ».

O Σωτήρης Τσαφούλιας, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη αναρτώντας στα social media μια φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή και λεζάντα «Όσο ζω, MAZΩ», το περιβόητο σύνθημα που τον ακολούθουσε κατά τη διάρκεια της τριαντάχρονης διαδομής του.



Σημειώνεται ότι δεκάδες καλλιτέχνες από το χώρο του θεάτρου και της μουσικής, έχουν πει το δικό τους «αντίο» στον τραγουδιστή που «έφυγε» τόσο ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν χωράει σε ταμπέλες.





Πριν από λίγη ώρα, συγκλονισμένοι φίλοι, συνάδελφοι και απλός κόσμος είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, στην κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τρίαδας στη Νίκαια.



Το «αντίο» του Σταύρου Ξαρχάκου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα συγκινητικό μήνυμα που δημοσιεύτηκε την τελευταία ώρα στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα του σπουδαίου μας συνθέτη και μαέστρου.



Το μεσημέρι της Δευτέρας (14/09), ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, με λίγα αλλά σημαντικά λόγια, ανέφερε για τον αδόκητο χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο»:



«Αποχαιρετούμε - δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.



Καλό σου ταξίδι, Γιώργο.



Σταύρος Ξαρχάκος»