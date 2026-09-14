Στο νοσοκομείο Χανίων βρέφος 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του.

Με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ένα βρέφος μόλις 17 ημερών από τα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 18χρονη Χανιώτισσα μητέρα ισχυρίστηκε αρχικά στους γιατρούς ότι της έπεσε από τα χέρια ενώ το θήλαζε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ωστόσος, ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε πως το 17 ημερών αγοράκι είχε εγκεφαλική αιμορραγία και, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, η Διοίκηση του Ιδρύματος ενημέρωσε την Ασφάλεια Χανίων. Το μεσημέρι, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του, καθώς φέρεται να είπε στις αρχές ότι, κάτω από ψυχολογική πίεση, χτύπησε με τα χέρια της το μωρό. Η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστικών Αρχών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης.

Πώς συνελήφθη η μητέρα

Το νεογνό μεταφέρθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και τον πατέρα της, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές της περιγραφές, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις οφείλονταν σε πτώση του την προηγούμενη ημέρα. Τα ευρήματα των εξετάσεων, ωστόσο, φέρεται να μην ταυτίζονταν με τα λεγόμενα της μητέρας, η οποία αρχικά προσήχθη και εν συνεχεία συνελήφθη, καθώς φέρεται να είπε στις αρχές ότι, κάτω από ψυχολογική πίεση, χτύπησε με τα χέρια στις παρειές το νεογνό. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.