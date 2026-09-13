Με τις απολογίες των δύο γιατρών να αναμένονται τη Δευτέρα, η δικαστική έρευνα περνά σε ιδιαίτερα κρίσιμη φάση.

Νέα δεδομένα έρχονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να παρουσιάσουν διαφορετική εκδοχή από εκείνη που είχαν δώσει αρχικά στις Αρχές. Την ίδια ώρα, η ανάκτηση διαγραμμένων ψηφιακών δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα προσθέτει νέα στοιχεία στο παζλ που καλούνται να συνθέσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, με υπόμνημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Στο μεταξύ, τα ευρήματα από την ψηφιακή έρευνα των κατασχεμένων συσκευών έχουν ήδη διαβιβαστεί στον ανακριτή και αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της δικογραφίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlebua4wg57d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η γιατρός επικαλείται πανικό και σύγχυση

Η γυναίκα γιατρός αναμένεται να επιχειρήσει να εξηγήσει τις αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί στις προηγούμενες καταθέσεις της, υποστηρίζοντας ότι την ώρα του περιστατικού επικράτησε ένταση και πανικός.

Σύμφωνα με τη νέα γραμμή που έχει γίνει γνωστή, θα αρνηθεί ότι υπήρχε οποιοσδήποτε δόλος από την πλευρά της και θα αποδώσει τις διαφοροποιήσεις στις αρχικές της αναφορές στη σύγχυση που επικράτησε μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει και στις διαφορετικές ώρες που έχουν καταγραφεί σχετικά με την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι μπέρδεψε τις ώρες λόγω της ψυχολογικής πίεσης που βίωνε εκείνη τη στιγμή.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα ακριβές χρονολόγιο των γεγονότων πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

«Δεν συμμετείχα στην ιατρική πράξη» λέει ο δεύτερος γιατρός

Διαφορετική υπερασπιστική γραμμή αναμένεται να ακολουθήσει ο δεύτερος κατηγορούμενος γιατρός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, θα υποστηρίξει ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο κατά τη διάρκεια του ραντεβού, καθώς είχε αποχωρήσει για γεύμα σε εστιατόριο.

Κατά την ίδια εκδοχή, στη συνέχεια ενημερώθηκε για την κατάσταση και κλήθηκε να επιστρέψει προκειμένου να συνδράμει. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να επιχειρήσει να αποσαφηνίσει τον δικό του ρόλο και να απορρίψει την εκδοχή ότι συμμετείχε στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε της κατάρρευσης.

Η συγκεκριμένη θέση αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και κυρίως με όσα έχουν προκύψει από την ψηφιακή έρευνα.

Τα διαγραμμένα αρχεία που ανέκτησαν οι Αρχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση της αστυνομίας σχετικά με τα ηλεκτρονικά μέσα που κατασχέθηκαν τόσο από το ιατρείο όσο και από την κατοικία των κατηγορουμένων.

Οι ειδικοί των Αρχών κατάφεραν να ανακτήσουν αρχεία που είχαν διαγραφεί από τις συσκευές. Ανάμεσα στα δεδομένα που ανασύρθηκαν περιλαμβάνεται η καταχωρημένη λίστα ραντεβού του ιατρείου, η οποία είχε διαγραφεί, μαζί με στοιχεία που αφορούσαν τα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν τα δεδομένα αυτά αφορούν προηγούμενες επισκέψεις του τραγουδιστή αλλά και προγραμματισμένα ραντεβού που θα ακολουθούσαν.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διασταυρώσουν τις καταθέσεις των εμπλεκομένων με τα αντικειμενικά ψηφιακά ίχνη που έχουν παραμείνει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlec0u6zxga1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η φωτογραφία του Μαζωνάκη στο κινητό της γιατρού

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται παράλληλα μία φωτογραφία που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της γιατρού.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, η φωτογραφία φέρει ώρα 14:45 και απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι του ιατρείου, με κλειστά τα μάτια.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη με τη συγκεκριμένη φωτογραφία: εάν και σε ποιον διαβιβάστηκε, εάν μεταφέρθηκε σε άλλη συσκευή και ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο τραβήχτηκε.

Παράλληλα, η φωτογραφία αναμένεται να εξεταστεί και από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί, στο μέτρο του δυνατού, εάν η εικόνα του 54χρονου παραπέμπει σε άνθρωπο που είχε χάσει τις αισθήσεις του ή εάν μπορεί να προκύψει κάποια ένδειξη για την κατάστασή του εκείνη τη χρονική στιγμή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ενδεχόμενο να μπορούν να διακριθούν στη φωτογραφία μηχανήματα ή οθόνες με ενδείξεις ζωτικών λειτουργιών, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του τραγουδιστή.

Το κρίσιμο χρονολόγιο

Το ακριβές χρονολόγιο αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της έρευνας.

Οι Αρχές καλούνται να διασταυρώσουν τις ώρες που αναφέρονται στις καταθέσεις με τα ψηφιακά δεδομένα, τις μαρτυρίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το ιατρείο.

Κάθε λεπτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο έως την κατάρρευσή του και, στη συνέχεια, μέχρι την άφιξη της ιατρικής βοήθειας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlebx4u17309?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αντιφάσεις στις αρχικές καταθέσεις των δύο γιατρών βρίσκονται πλέον απέναντι στα ψηφιακά ευρήματα, δημιουργώντας ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την έρευνα.

Οι νέες εξηγήσεις που αναμένεται να δοθούν θα συγκριθούν με τις αρχικές καταθέσεις, τα ανακτημένα αρχεία, τη φωτογραφία από το κινητό της γιατρού και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει η πλήρης ανασύσταση των γεγονότων και η απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του.