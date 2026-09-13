Ράγισαν και οι πέτρες στη Νίκαια το απόγευμα της Κυριακής 13/9.

Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας για την λαϊκή αγρυπνία έφτασε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη, με το πλήθος κόσμου που βρέθηκε από νωρίς στο σημείο να ξεσπάει σε χειροκροτήματα και τραγούδια θέλοντας να τιμήσει όπως πρέπει τον δικό τους Γιώργο που επέστρεψε για μια τελευταία φορά στην γειτονιά του.

Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν κάτι παραπάνω από συγκλονιστικές με τον κόσμο να αποχαιρετάει με τον δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη πετώντας λουλούδια και φωνάζοντας συνθήματα και τραγούδια για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Λίγο νωρίτερα, είχαν φτάσει στην εκκλησία οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης και Κλειώ μαζί με τις δύο κόρες τους, Βάσω και Μαρία. Μπήκαν από πλαϊνή πόρτα στον ναό για τη λαϊκή αγρυπνία.

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Η «λαϊκή αγρύπνια» θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, με τους θαυμαστές του να έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Η επιλογή της Αγίας Τριάδας δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για την εκκλησία και την ενορία με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό δεσμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η οικογένεια, μέσα από τη σχετική ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για έναν αποχαιρετισμό γεμάτο θλίψη, αλλά και για μια τελευταία ευκαιρία να τιμηθεί ο καλλιτέχνης από τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.

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Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια έχει παράλληλα ζητήσει, αντί για στεφάνια, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή να στηρίξουν το Humanity Greece, μετατρέποντας έτσι τον αποχαιρετισμό σε μια πράξη προσφοράς.

Τα 84 λεπτά που βρίσκονται στο επίκεντρο

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά το λεγόμενο «κενό των 84 λεπτών», δηλαδή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξετάζεται τι ακριβώς συνέβη από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο έως την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των γεγονότων, εξετάζοντας τις κινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελικά κλήθηκε το ασθενοφόρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, καθώς και οι πληροφορίες που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα στον χώρο.

Νέες καταγγελίες για τη γιατρό

Παράλληλα, στο φως έχουν έρθει καταγγελίες πρώην ασθενών για τη συγκεκριμένη γιατρό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και καταγγελία σύμφωνα με την οποία είχε αναφέρει στη σύζυγο ασθενούς ότι ο άνδρας έπασχε από καρκίνο, ενώ, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, δεν είχε τέτοια διάγνωση.

Πρόκειται για καταγγελία που αφορά τη δραστηριότητα της γιατρού και δεν συνδέεται από μόνη της με τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των στοιχείων που εξετάζονται σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για νέες μαρτυρίες και καταγγελίες σχετικά με τις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν στον χώρο, με τις αρμόδιες Αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν τι από αυτά επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της δικογραφίας.

Η πλασμαφαίρεση και τα ερωτήματα για τη διαδικασία

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά και την πλασμαφαίρεση που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη. Νέα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί φέρεται να είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιούν αντίστοιχες διαδικασίες ακόμη και σε ξενοδοχεία. Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει προκαλέσει νέα συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας τέτοιων δομών και για το κατά πόσο υπήρχαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εγκρίσεις για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν υπήρχε η απαραίτητη αδειοδότηση για τη χρήση του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε στην περίπτωση του τραγουδιστή.

Οι τελευταίες στιγμές στο ιατρείο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις καταθέσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έφτασε στο ιατρείο σε επιβαρυμένη κατάσταση. Οι γιατροί έχουν δώσει τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν, ενώ οι Αρχές προσπασία και πόνο στο στήθος, πριν ακολουθήσει η κατάρρευσή του. Η ακριβής αλληλουχία των ιατρικών ενεργειών, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ και η αντιμετώπιση της κατάστασής του αποτελούν κρίσιμα σημεία της έρευνας. θούν να διασταυρώσουν τις καταθέσεις με τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η στιγμή κατά την οποία ο τραγουδιστής παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και πόνο στο στήθος, πριν ακολουθήσει η κατάρρευσή του. Η ακριβής αλληλουχία των ιατρικών ενεργειών, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ και η αντιμετώπιση της κατάστασής του αποτελούν κρίσιμα σημεία της έρευνας.

«Δεν υπάρχει κενό νόμου»

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα, απορρίπτοντας την άποψη ότι υπάρχει νομοθετικό κενό που επιτρέπει τη λειτουργία τέτοιων δομών χωρίς επαρκή έλεγχο. Η παρέμβαση αυτή έρχεται ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για τις ιδιωτικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, το πλαίσιο λειτουργίας τους και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που πρέπει να εφαρμόζονται.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει εκφράσει τη δική του θέση για τους δύο γιατρούς, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχ: τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του ιατρείου, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν, πότε διαπιστώθηκε ηές της υπόθεσης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να υπάρξουν επίσημα συμπεράσματα, πολλά από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας παραμένουν υπό διερεύνηση.