Καθώς η οικογένεια και οι άνθρωποι που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη τον αποχαιρετούν, η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα , παρουσία κόσμου θα τελεστεί, εν τέλει, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και όποιος θέλει θα μπορέσει να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως ξεκαθάρισε σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας Μπάμπης Λυκούδης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λυκούδης διευκρίνισε ότι μόνο η ταφή -στο Γ' Νεκροταφείο- θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στην ανακοίνωσή της για το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη, η οικογένειά του είχε αναφέρει ότι «η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου», με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί κόσμος.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η σορός του τίθεται σήμερα Κυριακή (13/9) σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από την πολυετή καλλιτεχνική του πορεία να πουν το τελευταίο «αντίο».

Την ίδια ώρα, πίσω από το πένθος παραμένει ένα σύνθετο ερευνητικό παζλ. Οι Αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ νέα στοιχεία και καταγγελίες έρχονται σταδιακά στο φως.

Οι 84 λεπτά που βρίσκονται στο επίκεντρο

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά το λεγόμενο «κενό των 84 λεπτών», δηλαδή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξετάζεται τι ακριβώς συνέβη από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο έως την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των γεγονότων, εξετάζοντας τις κινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελικά κλήθηκε το ασθενοφόρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, καθώς και οι πληροφορίες που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα στον χώρο.

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Νέες καταγγελίες για τη γιατρό

Παράλληλα, στο φως έχουν έρθει καταγγελίες πρώην ασθενών για τη συγκεκριμένη γιατρό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και καταγγελία σύμφωνα με την οποία είχε αναφέρει στη σύζυγο ασθενούς ότι ο άνδρας έπασχε από καρκίνο, ενώ, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, δεν είχε τέτοια διάγνωση.

Πρόκειται για καταγγελία που αφορά τη δραστηριότητα της γιατρού και δεν συνδέεται από μόνη της με τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των στοιχείων που εξετάζονται σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για νέες μαρτυρίες και καταγγελίες σχετικά με τις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν στον χώρο, με τις αρμόδιες Αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν τι από αυτά επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της δικογραφίας.

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Η πλασμαφαίρεση και τα ερωτήματα για τη διαδικασία

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά και την πλασμαφαίρεση που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Νέα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά αναφέρουν ότι οι δύο γιατροί φέρεται να είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιούν αντίστοιχες διαδικασίες ακόμη και σε ξενοδοχεία. Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει προκαλέσει νέα συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας τέτοιων δομών και για το κατά πόσο υπήρχαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εγκρίσεις για τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν υπήρχε η απαραίτητη αδειοδότηση για τη χρήση του σχετικού εξοπλισμού, καθώς και ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε στην περίπτωση του τραγουδιστή.

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Οι τελευταίες στιγμές στο ιατρείο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις καταθέσεις, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έφτασε στο ιατρείο σε επιβαρυμένη κατάσταση. Οι γιατροί έχουν δώσει τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν, ενώ οι Αρχές προσπασία και πόνο στο στήθος, πριν ακολουθήσει η κατάρρευσή του. Η ακριβής αλληλουχία των ιατρικών ενεργειών, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ και η αντιμετώπιση της κατάστασής του αποτελούν κρίσιμα σημεία της έρευνας. θούν να διασταυρώσουν τις καταθέσεις με τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η στιγμή κατά την οποία ο τραγουδιστής παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και πόνο στο στήθος, πριν ακολουθήσει η κατάρρευσή του. Η ακριβής αλληλουχία των ιατρικών ενεργειών, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ και η αντιμετώπιση της κατάστασής του αποτελούν κρίσιμα σημεία της έρευνας.

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«Δεν υπάρχει κενό νόμου»

Στο μεταξύ, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα, απορρίπτοντας την άποψη ότι υπάρχει νομοθετικό κενό που επιτρέπει τη λειτουργία τέτοιων δομών χωρίς επαρκή έλεγχο.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση για τις ιδιωτικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, το πλαίσιο λειτουργίας τους και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που πρέπει να εφαρμόζονται.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει εκφράσει τη δική του θέση για τους δύο γιατρούς, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχ: τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του ιατρείου, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν, πότε διαπιστώθηκε ηές της υπόθεσης.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να υπάρξουν επίσημα συμπεράσματα, πολλά από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας παραμένουν υπό διερεύνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle20phqt5u9?integrationId=40599y14juihe6ly}