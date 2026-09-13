Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση των δύο γιατρών που ερευνώνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον όχι μόνο όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, αλλά και το εύρος των δραστηριοτήτων τους.

Σύμφωνα με το Star, οι γιατροί φέρονται να σχεδίαζαν να πραγματοποιούν πλασμαφαίρεση ακόμη και σε ξενοδοχεία στις Κυκλάδες, μεταφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό στα νησιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν υπάρξει επαφές με ξενοδόχους για το ενδεχόμενο συνεργασίας, ώστε οι συγκεκριμένες θεραπείες να παρέχονται σε πελάτες πολυτελών καταλυμάτων. Αναφορά υπάρχει ειδικότερα για την Αντίπαρο, όπου φέρεται να είχε διερευνηθεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης πλασμαφαίρεσης σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Μιλώντας στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος χαρακτήρισε το ιατρείο ψευτοκλινική και αποκάλυψε τι είδαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο Κολωνάκι.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι τέτοια ιατρεία ψευτοκλινικές λειτουργούν και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην περιφέρεια. Όμως υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι θα έπρεπε να λειτουργούν και να τα κλείσουν. Νομίζω ότι όλοι από διαφημίσεις μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι λειτουργούν ψευτοκλινικές οι οποίες προβαίνουν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν την υποδομή, τον κατάλληλο εξοπλισμό, την πιστοποίηση και υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία», είπε αρχικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dldy05m1ojzt?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τη λειτουργία αυτών των ψευτοκλινικών, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί. Ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστεί τώρα. Το ζήτημα είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος και έχει ξεκινήσει η κουβέντα και δεν πρέπει να χάνεται ένας άνθρωπος. Και φοβάμαι πολύ ότι μετά από ένα μήνα θα το έχουμε ξεχάσει όλοι» συνέχισε.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο η δυνατότητα πραγματοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας στον χώρο όσο και η χρήση του εξοπλισμού, οι ειδικότητες των εμπλεκομένων και οι ενέργειες που ακολούθησαν όταν η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε.

Το κρίσιμο χρονικό διάστημα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο χρονικό της μοιραίας ημέρας. Από τα δεδομένα του μηχανήματος που έχουν δει το φως της δημοσιότητας προκύπτει ότι τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14 και παρέμεινε ενεργό για περίπου 42 λεπτά. Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ έγινε αργότερα, με αποτέλεσμα να ερευνάται τι συνέβη στο διάστημα που μεσολάβησε και ποιοι χειρισμοί έγιναν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Στο ΕΡΤnews, ο Γιώργος Καλλιακμάνης έθεσε πέντε βασικά ζητήματα γύρω από την υπόθεση: εάν επιτρεπόταν η λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού στο ιατρείο, ποιος πραγματοποίησε την ιατρική πράξη, εάν υπήρχαν οι απαιτούμενες ειδικότητες, τι συνέβη μετά την επιδείνωση της υγείας του Μαζωνάκη και κατά πόσο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και οι έλεγχοι είναι επαρκείς.

Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει κινήσει αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο, ενώ εξετάζονται και οι προηγούμενοι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί για την άδεια λειτουργίας του ιατρείου. Οι δύο γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.