Πολλές οι απαντήσεις που θα πρέπει να δώσουν οι δυο κατηγορούμενοι γιατροί.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις έρευνες να στέκονται στο τι ακριβώς συνέβη στην παράνομη κλινική στο Κολωνάκι και το διάστημα που έμεινε εκεί ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν εκείνος μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σταμάτησε να λειτουργεί στις 14:57, ενώ η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε στις 16:21, με το τι συνέβη το διάστημα της μιας ώρας και 24 λεπτών που μεσολαβεί να πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο ίδιος ο χώρος του ιατρείου. Κατά την αυτοψία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εξετάστηκαν ευρήματα στον χώρο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, μεταξύ αυτών και κηλίδες αίματος σε καναπέ.

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Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν καταγγελίες και στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά το περιστατικό και εάν υπήρξε καθαρισμός του χώρου πριν ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των ευρημάτων. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως δικαστικά.

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Η φωτογραφία στο κινητό της γιατρού

Στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του τραγουδιστή σε κρεβάτι μέσα στο ιατρείο. Αυτό που ερευνάται είναι ποια ημέρα και ώρα τραβήχτηκε η εν λόγω φωτογραφία.

Την ίδια ώρα, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου φέρεται να είχαν διαγραφεί καταχωρίσεις και ραντεβού. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να ανακτήσουν μέρος των διαγραμμένων δεδομένων.

Το περιεχόμενο των στοιχείων που ανακτήθηκαν δεν έχει γίνει γνωστό, ωστόσο θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση του χρονολογίου και τον έλεγχο των όσων έχουν καταθέσει οι εμπλεκόμενοι.

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε λαϊκή αγρυπνία η σορός του - Η ανακοίνωση της οικογένειας

Με βαθιά συγκίνηση η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη θα τον αποχαιρετήσουν από κοντά, καθώς η σορός του θα μεταφερθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, την εκκλησία που ο ίδιος αγαπούσε και στην οποία ανήκε ως ενορίτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τεθεί σε «λαϊκή αγρυπνία» από τις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής, με το προσκύνημα να συνεχίζεται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Με αυτόν τον τρόπο, οι δικοί του άνθρωποι θέλησαν να δώσουν τη δυνατότητα σε όσους τον αγάπησαν να βρεθούν στην Αγία Τριάδα και να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Η επιλογή της συγκεκριμένης εκκλησίας έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς πρόκειται για την αγαπημένη του εκκλησία και την ενορία του.

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Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του τραγουδιστή να μην αποστείλουν στεφάνια. Αντί στεφάνων, ζητά από όσους το επιθυμούν να στηρίξουν το Humanity Greece, μετατρέποντας έτσι το τελευταίο «αντίο» σε μια πράξη προσφοράς.

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη», η οικογένεια ανακοίνωσε την ημέρα και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλώντας τον κόσμο να βρεθεί στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για τη «λαϊκή αγρυπνία».

Η οικογένεια αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σωρός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece».

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών, έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον ακολούθησαν επί δεκαετίες στη μουσική του πορεία. Η απώλειά του ήρθε αιφνίδια, μετά την ανακοπή που υπέστη σε κλινική στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες του θανάτου του.