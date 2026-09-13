Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προειδοποιεί για νέα «κρίση εκτοπισμού», σημειώνοντας ότι τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης έχουν εξαντληθεί.

Νέα επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθι της Υεμένης, καθώς η σύγκρουση στην περιοχή κλιμακώνεται και οι αντάρτες διευρύνουν τον έλεγχό τους σε στρατηγικής σημασίας σημεία κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας.

Το κίνημα Ανσαραλά, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των Χούθι, Γιαχία Σάρια, στόχος ήταν αποθήκες όπλων, καθώς και κέντρα διοίκησης και ελέγχου στη βάση της Σαρούρα, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Η επίθεση έρχεται έπειτα από ημέρες σφοδρών συγκρούσεων στη δυτική Υεμένη, οι οποίες έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους και στις δύο πλευρές, αλλά και νέο κύμα εκτοπισμού δεκάδων χιλιάδων αμάχων.

Νωρίτερα, η πολιτική προστασία της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Τζαζάν από τη συντριβή βλήματος που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι.

Οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, την οποία υποστηρίζει το Ριάντ, πραγματοποίησαν από την πλευρά τους κύματα επιθέσεων εναντίον θέσεων των ανταρτών κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Ανέφεραν επίσης πλήγματα κοντά στη Μόκα και στον δρόμο προς την Νταμπάμπ, καθώς και τρεις αεροπορικές επιδρομές στην επαρχία Τάιζ.

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Η προέλαση των Χούθι

Η νέα κλιμάκωση έρχεται την ώρα που οι Χούθι καταγράφουν σημαντικά εδαφικά κέρδη. Έχοντας ήδη υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα και της Χοντάιντα, προωθήθηκαν ταχύτατα προς τον νότο.

Την Πέμπτη κατέλαβαν τη Μόκα, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι, ενώ την Παρασκευή απέκτησαν τον έλεγχο των ακτών στην Ερυθρά Θάλασσα και νησιών στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς το Μπαμπ ελ Μάντεμπ αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, συνδέοντας την Ερυθρά Θάλασσα και, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, την Ευρώπη με την Ασία.

Η Υεμένη έχει βυθιστεί ξανά σε πόλεμο από τον Ιούλιο, έπειτα από χρόνια σχετικής ηρεμίας. Η νέα ανάφλεξη συνδέεται με την ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ η Σαουδική Αραβία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση στα νότια σύνορά της.

Την ίδια στιγμή, η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, σχεδόν 76.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την αναζωπύρωση του πολέμου τον Ιούλιο, ενώ περισσότεροι από 70.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προειδοποιεί για νέα «κρίση εκτοπισμού», σημειώνοντας ότι τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης έχουν εξαντληθεί. Παράλληλα, περίπου 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν μέσα σε μόλις 24 ώρες την Υεμένη διά θαλάσσης, φθάνοντας στο Τζιμπουτί, στην απέναντι πλευρά του Μπαμπ ελ Μάντεμπ.