Η απελευθέρωση των 210 μαχητών αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι οι τελευταίες στρατιωτικές εξελίξεις στην Υεμένη έχουν αλλάξει σημαντικά την ισορροπία στο πεδίο, την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να οργανώσουν την απάντησή τους.

Πάνω από 200 μαχητές τους, οι οποίοι κρατούνταν σε φυλακές των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης, ανακοίνωσαν ότι απελευθέρωσαν οι Χούθι, μετά τη σαρωτική προέλασή τους στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, συνολικά 210 μαχητές απελευθερώθηκαν από φυλακές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θεωρούνται αιχμάλωτοι πολέμου και ότι ορισμένοι από αυτούς παρέμεναν κρατούμενοι για χρονικό διάστημα που έφτανε ακόμη και τα οκτώ χρόνια.

Μετά τη σαρωτική προέλαση στην Ερυθρά Θάλασσα

Η απελευθέρωση των κρατουμένων έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης. Οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει τις τελευταίες ημέρες σημαντική στρατιωτική προέλαση κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, καταλαμβάνοντας στρατηγικής σημασίας περιοχές και ενισχύοντας τον έλεγχό τους στην περιοχή.

Η οργάνωση έχει φτάσει μέχρι το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο, ενώ σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες κατέλαβε και το στρατηγικής σημασίας νησί Περίμ (Μαγιούν), το οποίο βρίσκεται στο μέσον του στενού.

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Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν έντονη ανησυχία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ αποτελεί κομβικό πέρασμα μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.

Ενισχύεται ο έλεγχος των Χούθι

Η πρόσφατη προέλαση έχει αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα στο μέτωπο της Υεμένης. Οι Χούθι κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας λιμενική πόλη Μόχα, ενώ στη συνέχεια κινήθηκαν προς το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και τα γύρω νησιά.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν δηλώσει ότι προετοιμάζουν αντεπίθεση για την ανακατάληψη των περιοχών που έχασαν, ενώ έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να αποφεύγουν συγκεκριμένες διαδρομές και σημεία όπου βρίσκονται στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμός των Χούθι.

Η οργάνωση, που υποστηρίζεται από το Ιράν, ελέγχει ήδη μεγάλο μέρος της βόρειας και δυτικής Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά. Η νέα προέλαση στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της θέση.

Στο επίκεντρο η Ερυθρά Θάλασσα

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της ταυτόχρονης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ. Με το Ορμούζ να παραμένει ουσιαστικά κλειστό εξαιτίας της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν, η πιθανότητα να περιοριστεί παράλληλα η ναυσιπλοΐα στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ δημιουργεί νέους κινδύνους για τις διεθνείς ενεργειακές και εμπορικές ροές.

Η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί βασικό διάδρομο για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Οποιαδήποτε παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει νέες καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος μεταφοράς και πρόσθετες πιέσεις στις διεθνείς αγορές.