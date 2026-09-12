Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Κοσμοπλημμύρα σημειώθηκε στη Νέα Παραλία από δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, που θέλησαν να παρακολουθήσουν απόψε τη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα τριάντα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.

«Τα καταφέραμε. Εμείς αντέχουμε όλες τις δυσκολίες γιατί όλα τα κατακτήσαμε με πολλή δυσκολία», είπε ο καλλιτέχνης, κάνοντας την εμφάνισή του στη σκηνή. Η συναυλία άργησε να ξεκινήσει λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπεσε το απόγευμα στην πόλη, αλλά και εξαιτίας του συνωστισμού στις κερκίδες, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια των θεατών.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε να τον τιμήσει επί σκηνής ερμηνεύοντας την επιτυχία «Ανήκω σε μένα», σε μια στιγμή που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο κοινό. Το τραγούδι του Μαζωνάκη αποτέλεσε ουσιαστικά το μουσικό «αντίο» του Ρέμου στον συνάδελφο και φίλο του.

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Η απόφαση να αφιερωθεί μέρος της συναυλίας στον Μαζωνάκη είχε γίνει γνωστή ήδη πριν από τη βραδιά. Ο Ρέμος είχε αναφέρει ότι ο εκλιπών θα ήθελε να τραγουδήσουν όλοι μαζί στη συναυλία, ενώ είχε εκφράσει δημόσια τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά του.

Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου βρέθηκαν αγαπημένοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συναντηθεί μουσικά δημιουργώντας μοναδικές μουσικές συναντήσεις.

Με σειρά εμφάνισης, στη μεγάλη επετειακή εκδήλωση συμμετείχαν οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή, καθώς και οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, και ο DJ Αντώνης Δημητριάδης.

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Πέρα από τους Θεσσαλονικείς, αμέτρητα λεωφορεία μετέφεραν κόσμο από όλη την Ελλάδα, αλλά και μεμονωμένοι επισκέπτες ήρθαν από το εξωτερικό. Οι θεατές απλώθηκαν κατά μήκος του παραλιακού μετώπου για να απολαύσουν τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου. «Θα είμαι συνέχεια εδώ, δεν θα αλλάξω αυτή την πόλη. Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα δείχνει τη δύναμη της», είπε ο δημοφιλής τραγουδιστής, απευθυνόμενος προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Μέρος της συναυλίας, στην οποία συμμετείχαν και άλλοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Γιώργο, έφυγες νωρίς», είπε ο Αντώνης Ρέμος φανερά συγκινημένος.

Ο κόσμος που δεν μπορούσε να βρίσκεται κοντά στην εξέδρα παρακολούθησε το θέαμα από τις δέκα γιγαντοοθόνες που στήθηκαν σε δέκα διαφορετικά σημεία της πόλης, καλύπτοντας μία απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων. Εξαιτίας του κόσμου που είχε γεμίσει και το οδόστρωμα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και η τροχαία προχωρούσε σε εκτροπές της κίνησης.