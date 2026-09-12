Ένα απρόοπτο συνέβη στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε ανέβει στη σκηνή της Νέας Παραλίας και τραγούδησε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο ένα ντουέτο που είχαν ερμηνεύσει στο παρελθόν. Όταν ολοκλήρωσαν την κοινή τους εμφάνιση και η Καίτη Γαρμπή επιχείρησε να αποχωρήσει από τη σκηνή, έχασε την ισορροπία της και έπεσε.
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Η πτώση αποδίδεται στην ολισθηρότητα της σκηνής, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί έντονη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ήδη προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της συναυλίας.
Η στιγμή προκάλεσε αναστάτωση στους θεατές, καθώς η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος μπροστά στη σκηνή.
Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν αμέσως κοντά της προκειμένου να τη βοηθήσουν να σηκωθεί.
Η τραγουδίστρια, πάντως, σηκώθηκε και αποχώρησε περπατώντας, καθησυχάζοντας μάλιστα τον κόσμο ότι είναι καλά. Δεν αναφέρθηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα από την πτώση.