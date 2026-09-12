Η Καίτη Γαρμπή ήταν μία από τις καλλιτέχνιδες που ανέβηκαν στη σκηνή, σε μια βραδιά που είχε ήδη έντονα συγκινησιακό χαρακτήρα λόγω και του αφιερώματος του Αντώνη Ρέμου στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ένα απρόοπτο συνέβη στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε ανέβει στη σκηνή της Νέας Παραλίας και τραγούδησε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο ένα ντουέτο που είχαν ερμηνεύσει στο παρελθόν. Όταν ολοκλήρωσαν την κοινή τους εμφάνιση και η Καίτη Γαρμπή επιχείρησε να αποχωρήσει από τη σκηνή, έχασε την ισορροπία της και έπεσε.

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Η πτώση αποδίδεται στην ολισθηρότητα της σκηνής, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί έντονη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ήδη προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της συναυλίας.

Η στιγμή προκάλεσε αναστάτωση στους θεατές, καθώς η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε ξαφνικά στο έδαφος μπροστά στη σκηνή.

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Ο Αντώνης Ρέμος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν αμέσως κοντά της προκειμένου να τη βοηθήσουν να σηκωθεί.

Η τραγουδίστρια, πάντως, σηκώθηκε και αποχώρησε περπατώντας, καθησυχάζοντας μάλιστα τον κόσμο ότι είναι καλά. Δεν αναφέρθηκε κάποιο σοβαρό πρόβλημα από την πτώση.