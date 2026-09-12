Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η συναυλία δεν ματαιώθηκε. Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε τελικά στη σκηνή και έδωσε το σύνθημα για την έναρξη μιας βραδιάς που είχε προσελκύσει πλήθος κόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Με καθυστέρηση λόγω της ισχυρής καταιγίδας, αλλά τελικά υπό το χειροκρότημα του κόσμου, ξεκίνησε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Η βραδιά, που είχε σχεδιαστεί για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας, απέκτησε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς ο τραγουδιστής αφιέρωσε μέρος της εμφάνισής του στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Η ξαφνική επιδείνωση του καιρού λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη προκάλεσε αναστάτωση στη Νέα Παραλία. Η έντονη βροχόπτωση ανάγκασε τους διοργανωτές να καθυστερήσουν τη συναυλία, ενώ το προσωπικό έδωσε μάχη για την προστασία του εξοπλισμού της σκηνής.

Το πρώτο μεγάλο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

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Ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε να τον τιμήσει επί σκηνής ερμηνεύοντας την επιτυχία «Ανήκω σε μένα», σε μια στιγμή που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στο κοινό. Το τραγούδι του Μαζωνάκη αποτέλεσε ουσιαστικά το μουσικό «αντίο» του Ρέμου στον συνάδελφο και φίλο του.

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Η απόφαση να αφιερωθεί μέρος της συναυλίας στον Μαζωνάκη είχε γίνει γνωστή ήδη πριν από τη βραδιά. Ο Ρέμος είχε αναφέρει ότι ο εκλιπών θα ήθελε να τραγουδήσουν όλοι μαζί στη συναυλία, ενώ είχε εκφράσει δημόσια τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά του.

30 χρόνια στη μουσική

Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη αποτελεί τον μεγάλο σταθμό των εορτασμών για τα 30 χρόνια παρουσίας του Αντώνη Ρέμου στο ελληνικό τραγούδι.

Ο τραγουδιστής επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη ανοιχτή συναυλία, σε μια βραδιά με ελεύθερη είσοδο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών. Τη βραδιά παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Δέσποινα Βανδή, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Κώστας Χατζής και οι Gipsy Kings.

Η αρχική έναρξη είχε προγραμματιστεί για τις 20:00, όμως η καταιγίδα που έπληξε τη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από την εκδήλωση άλλαξε προσωρινά τον σχεδιασμό. Τελικά, η μουσική βραδιά πραγματοποιείται κανονικά.

Η βροχή δεν σταμάτησε τη μουσική

Η εικόνα στη Νέα Παραλία ήταν ιδιαίτερη: λίγη ώρα νωρίτερα, η ισχυρή βροχή είχε αναγκάσει αρκετούς θεατές να αναζητήσουν προσωρινό καταφύγιο, ενώ οι τεχνικοί προσπαθούσαν να προστατεύσουν τη σκηνή και τον εξοπλισμό.

Όταν όμως οι καιρικές συνθήκες το επέτρεψαν, τα φώτα άναψαν και ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή.

Έτσι, μια βραδιά που ξεκίνησε με αγωνία για το αν τελικά θα πραγματοποιηθεί, εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη μουσική συνάντηση. Η γιορτή για τα 30 χρόνια του Ρέμου έγινε ταυτόχρονα ένα δημόσιο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τη μουσική να λειτουργεί ως ο τρόπος με τον οποίο ο τραγουδιστής επέλεξε να αποχαιρετήσει τον συνάδελφό του.