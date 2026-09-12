Η απότομη επιδείνωση του καιρού προκάλεσε ανατροπή στον προγραμματισμό της βραδιάς, με τη συναυλία να αναμένεται να ξεκινήσει με καθυστέρηση.

Με ισχυρή νεροποντή και ένα εντυπωσιακό shelf cloud έκανε την εμφάνισή της η κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία.

Η βροχή άρχισε λίγο μετά τις 18:00, με την έντασή της να είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, ένα εντυπωσιακό shelf cloud, δηλαδή ένας χαρακτηριστικός επιμήκης σχηματισμός νεφών που συνδέεται με ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμου, έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό της πόλης.

Το φαινόμενο δημιούργησε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε προβληματισμό για τη διεξαγωγή της μεγάλης συναυλίας, η οποία είχε προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Παραλία, στο σημείο του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με την οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 και έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ωστόσο θα ξεκινήσει 21:15.

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Η συγκεκριμένη συναυλία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου για τη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε τη γενέτειρά του για να γιορτάσει επί σκηνής τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής, σε μία ανοιχτή συναυλία στη Νέα Παραλία.

Το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί ως ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στην πορεία του τραγουδιστή, με τη συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών.

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