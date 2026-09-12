Οι υπόλοιπες μεθοριακές διαβάσεις με το Ιράν παραμένουν ανοιχτές.

Το Ιράκ έκλεισε σήμερα τρία μεθοριακά φυλάκια με το Ιράν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, μετά την επίθεσε σε σαουδαραβικό πετρελαιαγωγό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από το ιρακινό έδαφος, σύμφωνα με το Ριάντ και τη Βαγδάτη.

Στην επίθεση της Πέμπτης μπήκε στο στόχαστρο ο αγωγός Ανατολής-Δύσης που συνδέει το Αμπκάικ, κοντά στον Κόλπο, με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Σύφμωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο SPA, υπάρχουν τραυματίες.

Λίγο μετά την επίθεση, ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί αλ Ζαΐντι, απέπεμψε τον στρατιωτικό διοικητή της επαρχίας Μισάν, αφού οι αρχές διαπίστωσαν πολύ γρήγορα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από αυτήν την περιοχή, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Δύο ιρακινές πηγές ασφαλείας είπαν σήμερα ότι εντοπίστηκαν εκτοξευτήρες δρόνων κοντά στα σύνορα του Ιράκ με το Ιράν, σε μια απομονωμένη περιοχή της επαρχίας Μισάν. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος και μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας είπαν στο AFP ότι οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο τριών μεθοριακών διαβάσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την πηγή, η απόφαση αυτή ελήφθη «στο πλαίσιο των προσπαθειών των υπηρεσιών ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών» αλλά και για να εμποδιστεί η λαθραία εισαγωγή δρόνων μέσω αυτών των περασμάτων.

Οι δύο πηγές δεν διευκρίνισαν πότε θα ξανανοίξουν οι διαβάσεις Σαλαμσέχ (επαρχία Βασόρας), αλ Σιμπ (επαρχία Μισάν) και Αλ Μαντάλι (επαρχία Ντιγιάλα).

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Ο εκπρόσωπος του Ζαΐντι, Σάμπαχ αλ Νούμαν, είπε ότι ο Ιρακινός πρωθυπουργός ενέκρινε «ένα αίτημα του Ιράν» για την κοινή διεξαγωγή έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι πλατφόρμες εκτόξευσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα σύνορα των δύο χωρών.

Τον Ιούλιο, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι έπληξαν φιλοϊρανούς μαχητές στο Ιράκ, σε απάντηση για τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Από τα πλήγματα αυτά σκοτώθηκαν 20 μαχητές, μεταξύ των οποίων και πέντε Ιρανοί.

Ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ, που ανέλαβε τα καθήκοντά του την άνοιξη, έχει δεσμευτεί ότι οι ένοπλες παρατάξεις θα καταθέσουν τα όπλα τους στο κράτος. Το θέμα προκαλεί εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αφού πολλές ομάδες αρνούνται να αφοπλιστούν.