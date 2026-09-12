«Όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά» τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί.

«Νομίζω πολύ σύντομα. Νομίζω ότι είναι πιθανό αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Προσπαθούν ν’ αντισταθούν όσο μπορούν προκειμένου να καταστήσουν πολύπλοκες τις εκλογές, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Δουβλίνο.

«Όταν αυτό συμβεί, οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν δραστικά».

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «όλα θα εξελιχθούν ομαλά», όταν ερωτήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει στη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά από σχετικές ανησυχίες που έχει εκφράσει η Σαουδική Αραβία.

«Όλα θα εξελιχθούν ομαλά», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας στο Δουβλίνο μετά από μία συνάντησή του με την πρόεδρο της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι.