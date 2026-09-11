Η φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Παντελή Παντελίδη.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, με την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του να βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη.

Η απώλειά του, έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, θλίψη και ερωτηματικά σε ολόκληρη τη χώρα, με καλλιτέχνες και πρόσωπα της επικαιρότητας να εκφράζουν τα δημόσια τα συναισθήματά τους.

Παράλληλα, τα social media έχουν πλημμυρίσει από φωτογραφίες και βίντεο του ερμηνευτή, με τους θαυμαστές του να μιλούν για τα τραγούδια και τη μουσική του.

Η μητέρα του Παντελή Παντελίδη, Αθηνά, το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση τιμώντας τον γιο της, αλλά και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία των δύο καλλιτεχνών, που έφυγαν αιφνιδίως και πρόωρα από τη ζωή, συνοδεύοντάς την με μία κόκκινη καρδιά.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Παντελής Παντελίδης, είναι δύο καλλιτέχνες που εκπροσώπησαν με αγάπη το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη σκηνή και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Και οι δύο, έφυγαν πρόωρα από η ζωή με τον θάνατό τους να συγκλονίζει το πανελλήνιο. Ο Παντελής Παντελίδης, σκοτώθηκε το 2016, ενώ ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε αιφνιδίως δέκα χρόνια αργότερα.

Οι δύο καλλιτέχνες, φαίνεται πως διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ τις τελευταίες ημέρες κάνει το γύρω του διαδικτύου ένα κοινό τους στιγμιότυπο από την ώρα που τραγουδούν μαζί το «Λιώμα σε γκρεμό».