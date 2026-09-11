Από drones και F16 οι τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις.

Κλιμακώνονται οι τουρκικές παραβάσεις στο FIR Aθηνών και οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, τόσο με μαχητικά αεροσκάφη, όσο και με drones, στο Αιγαίο.

Σήμερα καταγράφηκαν δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας- είσοδος στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει κατατεθεί σχέδιο πτήσεως- οι 3 από τα τουρκικά F-16 και οι επτά από drones. Επίσης, σύμφωνα με ΓΕΕΘΑ, έγιναν 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, όλες από τα τουρκικά F-16.

Μάλιστα, τα τέσσερα από τα F-16 της Τουρκία ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν και δύο εμπλοκές, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Τα περιστατικά καταγράφηκαν στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ τα έξι μαχητικά αεροσκάφη και τα τρία drones της Τουρκίας αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν.

Τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ για τις σημερινές τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις