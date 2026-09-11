Ο Μιχάλης Κουϊνέλης μίλησε για την τελευταία του συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη για το τραγούδι «Επιπτώσεις».

Το «Επιπτώσεις» ήταν το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης σχεδόν τρεις μήνες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο Μιχάλης Κουϊνέλης, ήταν εκείνος που είχε συνεργαστεί με τον ερμηνευτή προκειμένου να καταλήξουν στο τραγούδι και τους στίχους, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να επιλέγει τελικά το συγκεκριμένο.

Το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, ο ιδρυτής των Stavento μίλησε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του ΟΡΕΝ αποκαλύπτοντας ορισμένα στιγμιότυπα από την συνεργασία τους, που έμελε να είναι και η τελευταία.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Κουϊνέλης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του 54χρονου ερμηνευτή, χαρακτηρίζοντάς τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Μίλησε για την καλλιτεχνική του τόλμη, σημειώνοντας ότι δεν δίσταζε να πειραματίζεται μουσικά.

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«Η αλήθεια είναι ότι σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός. Ήταν καινοτόμος. Δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούργιο».

«Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του, να είμαστε μαζί στο στούντιο, να διαλέγουμε τα τραγούδια που ήθελε να πει. Παρουσίαζα κυρίως τα τραγούδια ήταν πραγματικά ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση», τόνισε ο Μιχάλης Κουϊνέλης.

Η τελευταία συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Έτσι νιώθω»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην τελευταία τους συνεργασία, αποκαλύπτοντας τον διάλογό τους και τον λόγο για τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιλέξει να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο τραγούδι:

«Εγώ τώρα, έχω μία πολύ περίεργη συγκυρία διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε είναι ένα δικό μου τραγούδι. Του παρουσίασα μία σειρά τραγουδιών, που είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια. Όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πιο πειραματικό ζεϊμπέκικο, που είπε ‘αδερφέ αυτό’. Του λέω ‘ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος; Να πούμε αυτό το τραγούδι, είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;’. ‘Αδερφέ, έτσι ακριβώς νιώθω αυτό το διάστημα’. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε, τον τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε δύσκολα», κατέληξε ο Μιχάλης Κουϊνέλης.

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