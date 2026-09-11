Ο αγωγός στη Σαουδική Αραβία είναι η μόνη οδός που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έκλεισε, για προληπτικούς λόγους, τον αγωγό πετρελαίου Ανατολής- Δύσης, έπειτα από μπαράζ επιθέσεων.

Πρόκειται για τη μόνη οδό εξαγωγής πετρελαίου που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνει το Al Jazeera. «Ο αγωγός Ανατολής Δύσης στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνα δέχθηκε πολλαπλές επιθέσεις το πρωί της Πέμπτης (10/9), αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Ο αγωγός έκλεισε «ως προληπτικό μέτρο», συμπληρώνει το υπουργείο, συμπληρώνοντας πως οι επιθέσεις προκάλεσαν πολλούς τραυματισμούς.

Εξάλλου, σημειώνεται ότι μετά τις επιθέσεις ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του αγωγού, σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια και σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

{https://x.com/MoEnergy_Saudi/status/2098478368081502260}

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Σαουδική Αραβία: Drones που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση

Για την επίθεση στον αγωγό πετρελαίου Ανατολής- Δύσης ευθύνονται drones που προήλθαν από το Ιράκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ριάντ επέλεξε να μην προβεί σε αντίποινα σε αυτή τη φάση, έπειτα από αίτημα του Ιρακινού πρωθυπουργού, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διαφυλάξει την εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας, καθώς και τις κρίσιμες υποδομές της, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.