Δημοσίευμα του Axios αποκαλύπτει πως ο σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε δύο φορές από τον Τραμπ αμερικανικά πλήγματα κατά των Χούθι. Ο αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επικοινώνησε τηλεφωνικά δύο φορές την Πέμπτη με τον πρόεδρο Τραμπ, πιέζοντάς τον να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον των Χούθι, δήλωσαν στο Axios δύο αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ αρνήθηκε, με αμερικανούς αξιωματούχους να τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει προς το παρόν να εμπλακεί άμεσα εναντίον των Χούθι.

Η είδηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν μέσω εκρηκτικής ανόδου των τιμών του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι Χούθι κατέλαβαν στρατηγική παραθαλάσσια πόλη στην Υεμένη, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στο Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ - μια ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου.

Με το Ιράν να διαταράσσει ήδη τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ο έλεγχος του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα μπορούσε να προσφέρει στην Τεχεράνη ένα νέο, ισχυρό μοχλό πίεσης απέναντι στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα πάντα με το Axios, οι ΗΠΑ ανησυχούν για την ραγδαία κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Υεμένη και ενισχύουν την υποστήριξή τους προς τη Σαουδική Αραβία, προσπαθώντας παράλληλα να αποφύγουν την άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

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Ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ταξίδεψε εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία την Πέμπτη για επείγουσες συναντήσεις συντονισμού, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν. Τόσο η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσινγκτον όσο και ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Το ιστορικό της κρίσης

Η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, όταν το Ριάντ εμπόδισε ιρανικό αεροσκάφος που μετέφερε ανώτατους αξιωματούχους των Χούθι από την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, να προσγειωθεί στη Σαναά.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ζήτησε τότε από τον Τραμπ πολιτική στήριξη για να πλήξει το αεροδρόμιο της Σαναά, καθιστώντας ωστόσο σαφές ότι η Σαουδική Αραβία δεν χρειαζόταν αμερικανική στρατιωτική συνδρομή. Ο Τραμπ του παρείχε την υποστήριξή του. Οι Χούθι ανταπέδωσαν επιτιθέμενοι σε σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας μια κρίσιμη διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου του Βασιλείου, ενώ στη συνέχεια επέκτειναν τις επιθέσεις τους σε σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές.

Η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της στην Υεμένη απάντησαν τότε με αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθι.

Τι συμβαίνει παρασκηνιακά

Το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για άμεση αμερικανική στρατιωτική δράση συνιστά πλήρη μεταστροφή σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν το Ριάντ διαβεβαίωνε την Ουάσινγκτον ότι μπορούσε να διαχειριστεί τους Χούθι μόνο του. Καθώς οι μάχες εντατικοποιούνταν, ωστόσο, οι Σαουδάραβες άρχισαν να ζητούν όλο και μεγαλύτερη αμερικανική υποστήριξη.

Αμερικανοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει τις τελευταίες εβδομάδες στους σαουδάραβες ομολόγους τους ότι η εντολή του Τραμπ είναι οι αμερικανικές δυνάμεις να παραμείνουν εστιασμένες στο Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ - αποφεύγοντας το άνοιγμα ενός νέου μετώπου.

Την Πέμπτη, καθώς οι δυνάμεις των Χούθι προέλαυναν προς την παραθαλάσσια πόλη Μόχα και οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις οπισθοχωρούσαν, ο μπιν Σαλμάν κάλεσε τον Τραμπ για να τον ενημερώσει για την επιδεινούμενη κατάσταση. Λίγες ώρες αργότερα, οεπικοινώνησε εκ νέου, πιέζοντας τον Τραμπ να διατάξει αμερικανικά πλήγματα κατά των Χούθι.

Ο Τραμπ αρνήθηκε, αλλά αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα παρέχει στη Σαουδική Αραβία πληροφορίες ασφαλείας για τους Χούθι καθώς και δεδομένα στοχοποίησης. Περίπου 200 αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία παρέχοντας μη μαχητική υποστήριξη, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Τι δηλώνουν οι εμπλεκόμενοι

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ έδωσε το στίγμα ότι προτεραιότητα της Ουάσινγκτον είναι η διατήρηση της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, αφήνοντας την ευρύτερη σύγκρουση στους περιφερειακούς της εταίρους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζουν στην προστασία των βασικών συμφερόντων της εθνικής μας ασφάλειας - όπως η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα - ενώ παράλληλα ενισχύουν τους περιφερειακούς εταίρους μας ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση και την επίλυση των προκλήσεων περιφερειακής ασφάλειας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τη Σαουδική Αραβία και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Υεμένης σχετικά με την περιφερειακή σταθερότητα».