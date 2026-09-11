Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια του Μαρινάκη να τα «μαζέψει» μετά τις αντιδράσεις για το επίδομα ανεργίας.

Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις, απαντά το ΠΑΣΟΚ, μετά την προσπάθεια του Παύλου Μαρινάκη να τα «μαζέψει», μετά τη δήλωση για το επίδομα ανεργίας που προκάλεσε αντιδράσεις.

Μετά τον σάλο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι εξέφραζε μια καθαρά προσωπική θέση και ότι δεν είναι κυβερνητική πρόταση τα όσα είπε για το επίδομα ανεργίας. «Όσο και να προσπαθεί να μαζέψει τη δήλωση του, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει: «Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη

«Ο κ. Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι.

Όσο και να προσπαθεί να μαζέψει τη δήλωση του, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν.

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Από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης εκφράστηκε η ακραία αντικοινωνική θέση για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας».

Η επίμαχη δήλωση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας και η νέα τοποθέτηση

Σε συνέντευξη στην ΕΡΤ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι κατά την άποψή του δεν θα έπρεπε να υπάρχει επίδομα ανεργίας για περισσότερους από δύο μήνες, κάτι που- όπως αναμενόταν- προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και από τη Νέα Δημοκρατία.

«Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει», είπε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Είναι προσωπική μου θέση, γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να δούμε από το μηδέν» το θέμα του επιδόματος ανεργίας, ενόψει των εκλογών.

Μετά τη «βροχή» των ανακοινώσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε νέα δήλωση, στην οποία τόνιζε ότι εξέφραζε προσωπική θέση. «Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε, τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν, έχοντας επισημάνει ότι, αν ποτέ κάτι τέτοιο προχωρούσε, θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για ειδικές περιπτώσεις, όπως άνεργες μητέρες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας ή εποχικοί εργαζόμενοι», ανέφερε μεταξύ άλλων.