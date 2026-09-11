Νέα στοιχεία φωτίζουν τις τελευταίες ώρες του Μαζωνάκη, τι – Τη Δευτέρα απολογούνται οι γιατροί

Νέα, κρίσιμα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν το χθεσινό ρεπορτάζ του Dnews για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη και κυρίως για το σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ο τραγουδιστής κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του μέσα στο ιατρείο, όπου είχε μεταβεί για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όταν έφτασε στο σημείο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη ξεψυχήσει καθώς εμφάνιζε καρδιακή ασυστολία και μυδρίαση και η κατάστασή του ήταν χωρίς ζωτικά σημεία.

Όπως τόνισαν ανώτατες εισαγγελικές πηγές στο Dnews «Ο Μαζωνάκης ξεψύχησε στα χέρια τους». Με άλλα λόγια ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε, ενώ ήταν σε εξέλιξη η πλασμαφαίρεση και στο ιατρείο δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μόλις ο αρμόδιος εισαγγελέας «έδεσε» τα παραπάνω στοιχεία στοιχειοθετήθηκε στο ζευγάρι των γιατρών η σημερινή ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

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Το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ «για άνδρα χωρίς σφυγμό»

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές δείχνουν ότι ο τραγουδιστής δεν κατέρρευσε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο ούτε μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η κρίσιμη στιγμή εκτυλίχθηκε μέσα στην κλινική. Εκεί, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή. Ακολούθησε προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ενώ έγινε και χορήγηση αδρεναλίνης. Το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ έγινε από το ιατρείο όπου σύμφωνα με την καταγεγγραμένη κλήση ο γιατρός αναφέρει «Έχω άνδρα χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ». Η φράση αυτή αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει την κατάσταση στην οποία είχε ήδη περιέλθει ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν ακόμη φτάσει το ασθενοφόρο.

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Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, δεν είχε ζωτικά σημεία

Οι διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο βρήκαν τον τραγουδιστή χωρίς ζωτικά σημεία. Η προσπάθεια ανάνηψης συνεχίστηκε, με τους διασώστες να επιχειρούν να επαναφέρουν τον 54χρονο τραγουδιστή. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η ανακοπή και η κατάρρευση είχαν προηγηθεί της άφιξης του ΕΚΑΒ. Έτσι, η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στα λεπτά που προηγήθηκαν της κλήσης, αλλά και στο τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε την επιπλοκή μέχρι την άφιξη των διασωστών. Πόση ώρα είχε περάσει; Πότε διαπιστώθηκε η ανακοπή; Πότε ξεκίνησε η ΚΑΡΠΑ; Πότε χορηγήθηκε η πρώτη δόση αδρεναλίνης; Και, κυρίως, τι ακριβώς είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης; Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης φέρεται να είχε τεθεί σε λειτουργία για τουλάχιστον 45 λεπτά. Ειδικότερα, μαρτυρίες των διασωστων οι οποιοι βρέθηκαν στο χώρο, ανέφεραν προανακριτικά πως, όταν έφτασαν στο σημείο, το μηχάνημα λειτουργούσε, ενω κατα την αυτοψια προεκυψε από το ηλεκτρονικό αρχείο του, οτι ήταν ενεργοποιημενο 45′ κατά την τελευταία χρήση του. Το εύρημα αυτό έρχεται να προστεθεί στις αντιφάσεις που έχουν ήδη καταγραφεί σχετικά με το τι συνέβη στο ιατρείο.

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Ερωτηματικά και για την χορήγηση ένεσης αδρεναλίνης - Ήταν νερωμένη;

Ο γιατρός φέρεται να ανέφερε στους διασώστες ότι είχε χορηγήσει 1 mg αδρεναλίνης στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ακολούθησε και νέα χορήγηση παρουσία του ΕΚΑΒ. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον εάν η αδρεναλίνη χορηγήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, σε ποια συγκέντρωση και σε ποιο χρονικό σημείο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ερώτημα εάν το 1 mg αδρεναλίνης είχε ενδεχομένως αραιωθεί. Πρόκειται για στοιχείο που βρίσκεται υπό διερεύνηση και αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τα ιατρικά και εργαστηριακά δεδομένα.

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Το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ανακοπή και εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση με τη διαδικασία που είχε προηγηθεί. Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας στον χώρο, εάν υπήρχε ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση μιας σοβαρής επιπλοκής και εάν η ιατρική αντιμετώπιση μετά την κατάρρευση ήταν η ενδεδειγμένη. Η κατάθεση ειδικού αιματολόγου στις Αρχές αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά τους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται. Ταυτόχρονα, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους το υλικό από τις κάμερες, τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις των γιατρών, τις μαρτυρίες των εργαζομένων και τα στοιχεία από το ΕΚΑΒ. Οι απαντήσεις θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής και εισαγγελικής έρευνας.

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