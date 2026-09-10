Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Δάφνης η κατάσταση της υγείας όλων όσοι κατανάλωσαν το φαγητό εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Ανακοίνωση για το περιστατικό που σημειώθηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δάφνης, εξέδωσε ο δήμος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον δήμο Δάφνης, στον βρεφονηπιακό σταθμό σέρβιραν φαγητό αλλά κατά λάθος αντί για ξίδι έριξαν απορρυπαντικό. Για

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Δάφνης «Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξίδι».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο δήμος προσθέτει πως «επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους».

Σύμφωνα με τον δήμο, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα με εντολή του δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων.

Τα μέτρα αφορούν:

- στην αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

- στη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

- στη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

«Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού» καταλήγει η ανακοινωση του δήμου.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1063744073109880&set=a.173994278751535}