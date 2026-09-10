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Το συγκινητικό μήνυμα του Αντώνη Ρέμου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η νέα ανακοίνωση για την συναυλία στη Θεσσαλονίκη μετά την απώλειά του.

Με τον δικό του τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει ο Αντώνης Ρέμος τον Γιώργο Μαζωνάκη, ύστερα από τον πρόωρο και ξαφνικό θάνατό του, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Οι δύο καλλιτέχνες, θεωρούνται δύο από τα πιο γνωστά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης με τα τραγούδια τους και τις ερμηνείες τους να μένουν χαραγμένες στη μνήμη του κόσμου.

Λίγες ώρες μετά από την δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Αντώνης Ρέμος, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη σε εκείνον:

«Όσες θύελλες κι αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ».

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Η νέα ανακοίνωση για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

Σε ό,τι αφορά την επερχόμενη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος προχώρησε σε νέα ανακοίνωση μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρει, η εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί κανονικά:

«Ανακοίνωση. Με βαθιά θλίψη, μαζί με όλη την Ελλάδα, αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζωνάκη.

Η μουσική μας ενώνει και, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, μας δίνει δύναμη.

Η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στην Παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο».

Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται με αφορμή τα 30 χρόνια της πορείας του στην ελληνική μουσική σκηνή.