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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα.

Η νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» έρχεται στον Alpha, με δυνατούς χαρακτήρες, έντονα συναισθήματα, μεγάλους έρωτες και ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αρετή, μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε.

Η Άννα, όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα και η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη και ανυπότακτη, ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους, μέχρι η ζωή τους να τις φέρει κοντά στην ισχυρή και εύπορη οικογένεια Κεχαγιά.

Πίσω από την εικόνα δύναμης και επιτυχίας, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κρύβουν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.

Όταν οι δύο κόσμοι συναντιούνται, φιλοδοξίες, έρωτες και καλά κρυμμένες αλήθειες φέρνουν τα πάνω κάτω και δοκιμάζουν τις σχέσεις όλων.

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Στο trailer της σειράς, που βρίσκεται ήδη στον «αέρα», ακούγεται το τραγούδι «Στα δύο», σε μουσική Νίκου Τερζή, στίχους Γιάννη Κότσιρα και ερμηνεία Κατερίνας Λαζαρίδου.

{https://www.youtube.com/watch?v=r03Cf_T5Y-k}