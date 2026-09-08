Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Δύο οικογένειες. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ένας φόνος που τις έφερε για πάντα απέναντι.

Μέσα από δύο νέα βίντεο, οι πρωταγωνιστές του «Κρίνο & Αγκάθι» γυρίζουν τον χρόνο πίσω και αποκαλύπτουν το σκοτεινό παρελθόν των Αρβανιταίων και των Δρογούτηδων.

Από τη μία, οι ισχυροί Αρβανιταίοι: γαιοκτήμονες με δύναμη και επιρροή, που έχτισαν το κύρος τους πάνω σε ένα επικίνδυνο μυστικό και έναν όρκο σιωπής. Από την άλλη, οι Δρογούτηδες: μια οικογένεια σημαδεμένη από την απώλεια, τη φτώχεια και την αδικία, που δεν έπαψε ποτέ να αναζητά δικαίωση.

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Δεκαπέντε χρόνια μετά, η επιστροφή της Λευκής απειλεί να γκρεμίσει όσα έμειναν καλά κρυμμένα και να ξυπνήσει πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ. Καθώς τα μυστικά αρχίζουν να έρχονται στο φως, κανείς δεν μπορεί να μείνει αλώβητος. Γιατί το παρελθόν δεν επιστρέφει μόνο για να δώσει απαντήσεις. Επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση.

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