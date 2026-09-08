Ο Νίκολας Κέιτζ αγόρασε την έπαυλη έναντι 10,5 εκατ. δολαρίων.

Η έπαυλη των 10 και πλέον εκατ. δολαρίων του Νίκολας Κέιτζ λίγο έλειψε να χαθεί «από προσώπου Γης», όταν κατέρρευσε ο δρόμος μπροστά από το σπίτι του στο Μαλιμπού με αποτέλεσμα να ανοίξει μία τεράστια τρύπα.

Οι φωτογραφίες από το σημείο απεικονίζουν μία βαθιά τρύπα που άνοιξε στο οδόστρωμα στην είσοδο του σπιτιού του διάσημου ηθοποιού. Εκπρόσωπος του Νίκολας Κέιτζ δεν σχολίασε για το ατύχημα. Στις φωτογραφίες φαίνονται εργάτες με πορτοκαλί γιλέκα να έχουν τοποθετήσει κώνου στο σημείο.Σε μία άλλη φωτογραφία που δημοσίευσαν τα αμερικανικά Μέσα απεικονίζεται ένα πυροσβεστικό όχημα κοντά στο σπίτι του ηθοποιού.

{https://x.com/FOXLA/status/2097338443080622128}

Σύμφωνα με το δίκτυο KTLA, μετά την κατάρρευση του οδοστρώματος έσπευσαν στο σημείο πυροσβέστες, που είχαν κληθεί για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενο περιστατικό διαρροής αερίου. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, που επικαλούνται αξιωματούχο, η τεράστια τρύπα εικάζεται ότι οφείλεται σε «παράκτια διάβρωση» και έχει διάμετρο πάνω από 9 Χ 9 μέτρα. Στο σημείο βρέθηκε και ειδική ομάδα από την εταιρεία αερίου, για να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημιές.

{https://x.com/nypost/status/2097393867574198542}

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Οι αρχές δεν προχώρησαν σε εκκένωση, παρά το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες.

Η έπαυλη του Νίκόλας Κέιτζ χτίστηκε από τον εκλιπών Χοσέ Λίμπερμαν της Liberman Broadcasting τη δεκαετία του 1990. Ο ηθοποιός αγόρασε το ακίνηστο από την οικογένεια Λίμπερμαν το 2024 έναντι 10,5 εκατ. δολαρίων.