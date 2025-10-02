Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «The Carpenter’s Son» με τον Νίκολας Κέιτζ

Ο Νίκολας Κέιτζ τα βάζει με υπερφυσικές δυνάμεις στο πρώτο τρέιλερ της νέας του βιβλικής ταινίας τρόμου.

Το νέο σκοτεινό και ανατρεπτικό θρίλερ τρόμου «The Carpenter's Son» του Λότφι Νέιθαν θα αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου από τη Magnolia Pictures.

Το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε αποκαλύπτει μια ανορθόδοξη εκδοχή της παιδικής ηλικίας του Ιησού καθώς «ένας πνευματικός πόλεμος που ξεσπά σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Αιγύπτου, θέτει στο στόχαστρο έναν ξυλουργό, τη σύζυγο και τον γιο τους».

Το πρωταγωνιστικό καστ περιλαμβάνει τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του ξυλουργού, τον ανερχόμενο Βρετανό ηθοποιό Νόα Τζουπ στον ρόλο του Ιησού και την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό FKA twigs ως Μαρία.



Εμπνευσμένος από το δικό του «κοπτικό χριστιανικό υπόβαθρο», ο Λότφι βασίστηκε στο απόκρυφο «Ευαγγέλιο» του Θωμά. Το εν λόγω κείμενο αφηγείται με λεπτομέρεια ιστορίες από την παιδική ηλικία του Χριστού, οι οποίες αποτυπώνονται στην επερχόμενη ταινία. Αν και βιβλική, η ταινία δεν είναι κατάλληλη για όλη την οικογένεια, καθώς έχει κερδίσει βαθμολογία R για το «έντονο/αιματηρό βίαιο περιεχόμενο» και τις «σύντομες γυμνές σκηνές» σύμφωνα με το Rotten Tomatoes.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, «η οικογένεια ζει εδώ και χρόνια υπό την απειλή, κρατώντας όμως σταθερά την πίστη και τις παραδόσεις της. Ωστόσο, μια στάση σε έναν μικρό οικισμό πυροδοτεί το χάος. Μία μυστηριώδη ξένη προσπαθεί να παρασύρει τον νεαρό Ιησού να εγκαταλείψει τους κανόνες του πιστού πατέρα του. Με κάθε πειρασμό, ο νεαρός παρασύρεται σε έναν απαγορευμένο κόσμο, ενώ ο τρομοκρατημένος Ιωσήφ συνειδητοποιεί ότι ένας δαίμονας τον ακολουθεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και προσθέτει: «Βίαια και αφύσικα γεγονότα συνοδεύουν τον Ιησού χωρίς εξήγηση, με τον ίδιο να βιώνει εφιαλτικά οράματα για το μέλλον. Τελικά, μαθαίνει την τρομερή αλήθεια για τον νέο του σύντροφο στο παιχνίδι, καθώς και το πραγματικό όνομα του παιδιού: Σατανάς».

Το καστ συμπληρώνουν η Σουχέιλα Γιακούμπ και η Ίσλα Τζόνστον.



{https://youtu.be/3GSUbJB0oOg?si=WWhDBYl3dH9Vcz4N}





Έντονες αντιδράσεις για την ταινία: Είναι «βλάσφημη» και «ιερόσυλη»

Σημειώνεται ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα, κυκλοφόρησε ένα μικρό teaser 15 δευτερολέπτων από την επερχόμενη ταινία και πυροδότησε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ορισμένοι εξοργισμένοι χρήστες χαρακτήρισαν την ταινία «βλάσφημη» και «ιερόσυλη» υποστηρίζοντας ότι το τρέιλερ φαινόταν να παρουσιάζει τον Ιησού ως τον «κακό» της ιστορίας.

Παρά το ενδεχόμενο δυσαρέσκειας όσον αφορά τα θρησκευτικά θέματα, σε μια συνέντευξη στο The Christian Post, ο Κέιτζ αποκάλυψε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του τον «έλκουν» ταινίες που «δεν φοβούνται να ασχοληθούν με πνευματικά θέματα».

«Χωρίς να αναφερθώ στην προσωπική μου πνευματικότητα, η οποία είναι πολύ ιερή για μένα και δεν προορίζεται για δημόσια κατανάλωση ή για να γίνει αντικείμενο στα μέσα ενημέρωσης, μου αρέσει να αφήνω τη δουλειά μου να μιλάει για μένα. Μου αρέσει να βρίσκω ταινίες που μου επιτρέπουν να εξερευνήσω αυτούς τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς κόσμους μέσα από τη δουλειά, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσω πολύ γι' αυτό», σημείωσε ο ηθοποιός.