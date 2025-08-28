Ο Νίκολας Κέιτζ σε τρέιλερ ταινίας τρόμου για την παιδική ηλικία του Χριστού

Το The Carpenter's Son εμπνέεται από το απόκρυφο «Ευαγγέλιο» του Θωμά για την παιδική ηλικία του Ιησού.

Η Magnolia Pictures αποκάλυψε ένα σύντομο teaser τρέιλερ για το The Carpenter's Son, την επερχόμενη ταινία τρόμου που εμπνέεται από το απόκρυφο «Ευαγγέλιο» του Θωμά. Το εν λόγω κείμενο αφηγείται ιστορίες από την παιδική ηλικία του Χριστού, οι οποίες αποτυπώνονται στην επερχόμενη ταινία.

Το σύντομο βίντεο μάς δίνει μια πρώτη ματιά στο βασικό καστ, με πρωταγωνιστές τον Νίκολας Κέιτζ, την τραγουδίστρια και ηθοποιό FKA Twigs και τον Νόα Τζουπ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ελληνίδες ηθοποιοί, Πηνελόπη Μαρκοπούλου και Καίτη Μανωλιδάκη.



{https://youtu.be/_f-PQgEpwew?si=RxcPByBXzj15sruj}



Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Λότφι Νέιθαν.



Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη η ταινία: «Διηγείται τη σκοτεινή ιστορία μιας οικογένειας που κρύβεται στην ρωμαϊκή Αίγυπτο. Γνωστός μόνο ως «το Αγόρι», ο γιος οδηγείται στην αμφιβολία από ένα άλλο μυστηριώδες παιδί και επαναστατεί ενάντια στον κηδεμόνα του, τον Ξυλουργό, αποκαλύπτοντας εγγενείς δυνάμεις και μια μοίρα πέρα από την κατανόησή του. Καθώς ασκεί τη δική του δύναμη, το Αγόρι και η οικογένειά του γίνονται στόχος φρικαλεοτήτων τόσο φυσικών όσο και θεϊκών».



Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή, το σύντομο τρέιλερ -το οποίο προκαλεί αρκετά ερωτηματικά- αφήνει να εννοηθεί μια βασική σύγκρουση μεταξύ πατέρα και γιου, καθώς ο χαρακτήρας του Κέιτζ φαίνεται να έχει το άγρυπνο βλέμμα του πάνω στην οικογένεια, χωρίς ωστόσο να μπορεί να καταλάβει τη δύναμη από την οποία είναι κυριευμένος ο Γιος.



Το The Carpenter's Son αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το φθινόπωρο.







