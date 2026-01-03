Ο παρουσιαστής του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» μίλησε για την πορεία του, ενώ αναφέρθηκε στις απειλές που έχει δεχτεί.

Ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσε τη νέα του συνέντευξη στην Μαρία Ανδρέου και στην «Espresso Σαββατοκύριακο».

Ο παρουσιαστής του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» μίλησε για την πορεία του, ενώ αναφέρθηκε στις απειλές που έχει δεχτεί.

«Με όσα λες στο “Τσαντίρι” σου φοβήθηκες κάποια στιγμή για τη ζωή σου; Θα σταματήσεις να λες αυτά που λες;

«Όχι. Δεν φοβάμαι. Οι απειλές που έχω δεχτεί ήταν πραγματικές. Απαγορευόταν να πάω και να είμαι οπουδήποτε. Αλλά δεν θέλω να τα λέω αυτά, γιατί μπαίνω σε μια διαδικασία του θύματος. Ξέρεις, είναι λίγο παράξενο να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις ότι υπάρχει μόνιμα ένας άνθρωπος έξω από το σπίτι σου να σε παρακολουθεί. Με ακολουθούσαν και από πίσω, στον δρόμο, όπου και να πήγαινα. Μάλιστα, έστειλα το τηλέφωνό μου εκεί που έπρεπε στον Καναδά και στην Ελβετία και δύο μεγάλες εταιρίες μου είπαν ότι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες μου. Ήμουν πρωταθλητής δε. Παρακολούθησαν 17 φορές το τηλέφωνό μου. Αλλά ούτε στη Δικαιοσύνη πήγα, και δεν θα πάω. Δεν έχει νόημα να πάω».

Ο Λάκης Λαζόπουλος στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025 είχε αναφέρει:

«Ο Άγιος Βασίλης να φέρει και καινούριο πρωθυπουργό δεν έχω πρόβλημα. Κι εγώ να λύσω μια από τις χιλιάδες προσωπικές απορίες που έχω, που δεν τις θέτω σε καμία εκπομπή. Μια μικρή μόνο. Στο χαρτί που μου ήρθε από την ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις με Predator από την ΕΥΠ, έγραφε μέσα ότι εγώ είχα παραλάβει τα χαρτιά πριν ενάμιση χρόνο. Ήμουν εγώ ο ίδιος και έδειξα και την ταυτότητά μου. Μόνο που εγώ δεν ήμουν. Ποιος μπορεί να πείσει έναν ταχυδρόμο ότι είμαι εγώ και να έχει και την ταυτότητά μου μαζί».

