Απειλητικά email για εκρήξεις σε διάφορα σημεία του Παρισιού.

Σε συναγερμό είναι οι αρχές του Παρισιού, έπειτα από απειλές για βόμβες σε διάφορα σημεία, που προκάλεσαν εκκενώσεις.

«Πανικός στο Παρίσι», γράφει η Le Figaro, σημειώνοντας ότι διάφορα σημεία, μεταξύ άλλων το πανεπιστήμιο Sciences Po και ο πύργος Μονπαρνάς εκκενώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από απειλές για βόμβα.

Σε διάφορες γαλλικές αρχές εστάλησαν πολλά email που περιελάμβαναν την απειλή «θα ανατινάξουμε διάφορα σημεία» στο Παρίσι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Δεύτερη πηγή ανέφερε στη Le Figaro ότι περίπου στις 18:00 υπήρξε τουλάχιστον μία αναφορά για πιθανούς εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αρκετά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Αναφορά γινόταν και στον πύργο του Άιφελ, ο οποίος δεν εκκενώθηκε, αναφέρει το BFMTV.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις. Περίπου στις 21:30 ολοκληρώθηκε η έρευνα στο Sciences Po, δίχως ευρήματα στους χώρους του πανεπιστημίου. Αυτή την ώρα συνεχίζεται η έρευνα στον πύργο Μονπαρνάς, έναν ουρανοξύστη ύψους 210 μέτρων.