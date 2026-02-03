Η υπηρεσία καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας ηγείται της έρευνας.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα στα γραφεία της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) του Έλον Μασκ στη Γαλλία.

Η υπηρεσία καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της εισαγγελίας ηγείται της έρευνας, διευκρινίζεται σε ανάρτηση της υπηρεσίας στο Χ. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης η Europol και η υπηρεσία κατά του ηλεκτρονικού εγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας.

Η έρευνα που άνοιξε τον Ιανουάριο 2025 διευρύνθηκε για να περιλάβει και τη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου από το chatbot Grok.

Η εισαγγελία διευκρινίζει ότι ξεκίνησε την έρευνα έπειτα από καταγγελία βουλευτή που υποστηρίζει ότι μεροληπτικοί, κακόβουλοι αλγόριθμοι είναι πιθανόν να έχουν διαστρεβλώσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε επίσης ότι εγκαταλείπει την πλατφόρμα Χ και ότι στο εξής θα επικοινωνεί μέσω του LinkedIn (Microsoft ) και του Instagram (Meta).

{https://x.com/parquetdeParis/status/2018608559144198510?s=20}

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τόσο ο Μασκ όσο και η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του X, Λίντα Γιακαρίνο, είχαν κληθεί να παρουσιαστούν σε ακροάσεις τον Απρίλιο στο πλαίσιο της έρευνας.

«Σε αυτό το στάδιο, η διεξαγωγή της έρευνας εντάσσεται σε μια εποικοδομητική προσέγγιση, με στόχο να διασφαλιστεί τελικά ότι η πλατφόρμα X συμμορφώνεται με τη γαλλική νομοθεσία, στον βαθμό που δραστηριοποιείται στην εθνική επικράτεια», ανέφερε η εισαγγελία.