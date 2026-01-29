Περισσότερες από 200 επενδυτικές συναντήσεις κατέγραψε το 8ο Greek Investment Day της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στο Παρίσι.

Ρεκόρ συμμετοχών και συναντήσεων κατέγραψε το 8ο Greek Investment Day που διοργάνωσε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τον αυξανόμενο διεθνή επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, περιλάμβανε περισσότερες από 200 one-on-one και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών και θεσμικών επενδυτών από το εξωτερικό, αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο Greek Investment Day συμμετείχαν συνολικά 50 εκπρόσωποι από 30 διεθνείς επενδυτικούς οίκους, κυρίως γαλλικά και ευρωπαϊκά asset management firms. Μεταξύ αυτών έδωσαν το παρόν γνωστά ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, όπως οι AXA, Amundi, Amiral, Edmond de Rothschild, DNCA, Fiera, Gemway, Independence, LFDE, Moneta και COGEFI, επιβεβαιώνοντας τον καθιερωμένο ρόλο της διοργάνωσης ως ενός από τα πλέον αξιόπιστα road shows για την προβολή της ελληνικής αγοράς.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν σημαντικές εισηγμένες εταιρείες από ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, καλύπτοντας τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, η βιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, η πληροφορική, το real estate και τα καταναλωτικά αγαθά. Μεταξύ των εταιρειών που έλαβαν μέρος συγκαταλέγονται οι ΑΔΜΗΕ, Aegean, Alpha Bank, Alter Ego, Alumil, Athens International Airport, AVAX, BriQ Properties, Cenergy, ElvalHalcor, GEK TERNA, HELLENiQ ENERGY, Ideal, Κρι Κρι, Lamda Development, Metlen, Motor Oil, Optima Bank, Piraeus Bank, PPC, Profile, Q&R, Sarantis και Titan.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι οποίες ξεπέρασαν τις 200, επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τις προοπτικές των ελληνικών εισηγμένων. Οι θεσμικοί επενδυτές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση και ουσιαστική εικόνα για τις επιχειρηματικές στρατηγικές, τις οικονομικές επιδόσεις και τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές των ελληνικών εταιρειών.

Το Greek Investment Day, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στο Παρίσι, αποτελεί σημείο αναφοράς για Γάλλους και λοιπούς Ευρωπαίους θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν έκθεση στην ελληνική οικονομία, καταγράφοντας διαχρονικά αυξανόμενη συμμετοχή και υψηλή ποιότητα επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης υπογραμμίζει, όπως επισημαίνεται, τον καθοριστικό ρόλο της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών της ελληνικής αγοράς και στη διαμόρφωση σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ ελληνικών εταιρειών και διεθνών θεσμικών επενδυτών.