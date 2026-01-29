Η υπόθεση της Aluminium Dunkerque συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις γαλλικές αρχές.

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού βιομηχανικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η πώληση της Aluminium Dunkerque, της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη, με τη Metlen να αναδεικνύεται ως η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που παραμένει στην κούρσα για την εξαγορά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Les Echos, η ελληνική εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι ξένων υποψηφίων που έχουν καταθέσει μη δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του εμβληματικού εργοστασίου στη Δουνκέρκη, με τη γαλλική δημόσια τράπεζα Bpifrance να καλείται πλέον να διαδραματίσει ρόλο «εγγυητή» στη διαδικασία.

Ενισχυμένο κρατικό ενδιαφέρον για την Aluminium Dunkerque

Η υπόθεση της Aluminium Dunkerque συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις γαλλικές αρχές, καθώς πρόκειται για στρατηγικό βιομηχανικό περιουσιακό στοιχείο, με 750 εργαζόμενους και κρίσιμο ρόλο στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας του αλουμινίου. Το εργοστάσιο, πρώην μονάδα της Pechiney, ελέγχεται σήμερα από το αμερικανικό fund AIP, το οποίο το απέκτησε το 2021 μετατρέποντας χρέος σε μετοχικό κεφάλαιο, μετά την κατάρρευση της αυτοκρατορίας του Ινδού επιχειρηματία Σαντζίβ Γκούπτα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενόψει και των επικείμενων δημοτικών εκλογών, ζητούν ανοιχτά κρατική παρέμβαση, εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο επανάληψης σεναρίων αποβιομηχάνισης. Ιδιαίτερα επικριτική είναι η στάση τους απέναντι στη Rio Tinto, έναν από τους υποψηφίους, η οποία είχε υπάρξει μέτοχος της Aluminium Dunkerque την περίοδο 2007-2018 και είχε προχωρήσει τότε σε περικοπές προσωπικού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Bpifrance έχει προσκληθεί να διενεργήσει due diligence, με στόχο να στηρίξει έναν ή περισσότερους υποψήφιους επενδυτές ως μειοψηφικός μέτοχος. Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την εξέλιξη της υπόθεσης, επισημαίνοντας πως ο έλεγχος ξένων επενδύσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η γαλλική πλευρά θέτει ως βασικές προϋποθέσεις τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη συνέχιση των επενδύσεων αποανθρακοποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι η Aluminium Dunkerque, ο μεγαλύτερος βιομηχανικός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία, έχει εξασφαλίσει δεκαετές συμβόλαιο προμήθειας ρεύματος με την EDF, στοιχείο που καθιστά το asset ιδιαίτερα ελκυστικό.

Το fund AIP εκτιμάται ότι προσδοκά έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ από την πώληση. Σημείωμα της Morgan Stanley, στα τέλη Νοεμβρίου, αποτιμά την αξία της Aluminium Dunkerque μεταξύ 1,2 και 1,8 δισ. ευρώ, με βάση πολλαπλασιαστή 4-6 φορές το EBITDA των περίπου 300 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2024 ανήλθε στα 800 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σημασία.

Η Metlen ως μοναδική ευρωπαϊκή υποψηφιότητα

Σε αυτό το περιβάλλον, η Metlen ξεχωρίζει ως η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία που συμμετέχει επίσημα στη διαδικασία. Η ελληνική πολυεθνική διαθέτει ιστορικούς δεσμούς με την Pechiney, καθώς το 2005 απέκτησε την Αλουμίνιον της Ελλάδος, τη θυγατρική του γαλλικού ομίλου, μετά τη μεταβίβασή της από την Alcan. Έκτοτε, έχει εξελιχθεί σε έναν καθετοποιημένο βιομηχανικό και ενεργειακό όμιλο με περίπου 5.000 εργαζομένους.

Η Metlen είναι σήμερα ο μοναδικός παραγωγός στην Ευρώπη που ελέγχει ολόκληρη την αλυσίδα, από την εξόρυξη βωξίτη έως τη μετατροπή αλουμίνας σε αλουμίνιο, ενώ διαθέτει και ισχυρό ενεργειακό σκέλος μέσω της Protergia, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το αφήγημα περί ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, σε μια περίοδο που η βιομηχανική πολιτική επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τη Les Echos, η Metlen συμμετέχει ήδη ως προμηθευτής σε μεγάλα γαλλικά και γερμανικά αμυντικά προγράμματα, ενώ το 2024 υπέγραψε συνεργασία με την KNDS France για την παραγωγή εξαρτημάτων αρμάτων μάχης. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δημιουργία της πρώτης ευρωπαϊκής γραμμής παραγωγής γαλλίου, ενός κρίσιμου μετάλλου για ραντάρ και ημιαγωγούς.

Η ενδεχόμενη εξαγορά της Aluminium Dunkerque θα αύξανε την παραγωγή αλουμινίου της Metlen κατά 2,5 φορές, φέρνοντάς την πιο κοντά σε κολοσσούς όπως η Norsk Hydro, σύμφωνα με την ανάλυση της Morgan Stanley. Ο όμιλος, ο οποίος έχει πρόσφατα εισαχθεί και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και εξετάζει ενεργά κινήσεις εξωτερικής ανάπτυξης. «Αυτό είναι το asset που θέλουμε περισσότερο», αναφέρει πηγή κοντά στην εταιρεία.

Τα επόμενα βήματα

Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται έως τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ το AIP διαμηνύει ότι, ελλείψει ικανοποιητικού τιμήματος, διατηρεί την εναλλακτική της εισαγωγής της Aluminium Dunkerque στο χρηματιστήριο. Η τελική έκβαση θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να στηρίξει έμπρακτα τη βιομηχανική της βάση απέναντι στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό.