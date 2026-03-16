Η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά, δημιουργώντας έντονη ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στην αγορά τροφίμων, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι όγκοι πωλήσεων στα σουπερμάρκετ εμφανίζουν σημάδια ανθεκτικότητας. Η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αύξηση του ενεργειακού κόστους ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας, με τους καταναλωτές να φοβούνται ότι οι εξελίξεις στην περιοχή θα μεταφραστούν σε νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές βασικών προϊόντων.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει ενδεχόμενες ανατιμήσεις, εφαρμόζοντας πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 61 κατηγορίες βασικών ειδών. Ωστόσο, το ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον δεν επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις για την πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος μεταφοράς, την ενέργεια και τελικά τις τιμές στο ράφι.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των καταναλωτών αποτυπώνουν τη μεγάλη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά. Παρά τη θετική πορεία της αγοράς, πάνω από ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει ότι βρίσκεται σε δυσμενέστερη οικονομική θέση σε σχέση με πέρυσι, ενώ μόλις το 3% αναφέρει ότι μπορεί να ξοδεύει χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα, περισσότεροι από έξι στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους επαρκεί μόνο για την αγορά βασικών αγαθών, γεγονός που δείχνει ότι η οικονομική πίεση έχει περιορίσει σημαντικά την αγοραστική τους δύναμη.

Παρά τις δυσκολίες, το 2025 η αγορά των σουπερμάρκετ κατέγραψε αύξηση στην αξία των πωλήσεων κατά 5,7%, φτάνοντας τα 19,323 δισ. ευρώ από 18,288 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από αύξηση των όγκων πωλήσεων και όχι από άνοδο των τιμών. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνέχισαν να ενισχύουν τη θέση τους, σημειώνοντας ανάπτυξη 6,1% και αυξάνοντας το μερίδιό τους στο 24,4%.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα της κατανάλωσης παραμένει εύθραυστη, καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη σωρευτική άνοδο των τιμών των προηγούμενων ετών. Η συνολική πληθωριστική επίδραση στην Ελλάδα την περίοδο 2004–2025 εκτιμάται ότι έφτασε το 48,8%, επιβαρύνοντας σημαντικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό ενισχύουν τις ανησυχίες για περαιτέρω πιέσεις στις τιμές. Ο γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 2,7% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,5% τον Ιανουάριο. Μεταξύ των προϊόντων που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις περιλαμβάνονται το μοσχαρίσιο κρέας, το αρνί και κατσίκι, τα φρούτα, η σοκολάτα και ο καφές.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για το πρώτο δίμηνο του 2026 δείχνουν ότι ο συνολικός τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου αυξήθηκε κατά 6,1%. Ωστόσο, η αγορά των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων εμφανίζει πιο συγκρατημένη δυναμική σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αντανακλά την επιφυλακτικότητα των καταναλωτών και την αυξανόμενη πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά εν μέσω των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων.