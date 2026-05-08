Η S&P Global Ratings απέδωσε για πρώτη φορά αξιολόγηση «BBB-» με σταθερές προοπτικές στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναγνωρίζοντας τη θέση του ελληνικού ομίλου ως του μεγαλύτερου παίκτη στις υποδομές και τις κατασκευές στην Ελλάδα, με κυρίαρχη παρουσία στις παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η εταιρεία ελέγχει περίπου το 85% της κυκλοφορίας στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους με διόδια, μέσω συμβάσεων μεγάλης διάρκειας που ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 25 έτη.

Η S&P εκτιμά ότι το πιστωτικό προφίλ της εταιρείας θα συνεχίσει να ενισχύεται την περίοδο 2026-2028, χάρη στη σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παραχώρησης και τη σταδιακή μείωση της συμβολής του κατασκευαστικού τομέα στα λειτουργικά κέρδη. Ο οίκος προβλέπει ότι τα περιθώρια EBITDA θα αυξηθούν στο 23%-24% έως το 2028, από 15,8% το 2025, ενώ τα συνολικά EBITDA αναμένεται να ξεπεράσουν τα 750 εκατ. ευρώ έως το τέλος της περιόδου, έναντι περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2025.

Κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία του ομίλου αναμένεται να διαδραματίσουν η έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, καθώς και οι αυξήσεις διοδίων που προβλέπονται συμβατικά στην τελευταία. Παράλληλα, η S&P υπογραμμίζει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων υποδομών και ΣΔΙΤ, επωφελούμενη από τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και τη ροή επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει επίσης ως θετικό στοιχείο το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου, που συνδυάζει την ανάπτυξη και λειτουργία παραχωρήσεων με την κατασκευαστική δραστηριότητα, αν και σημειώνει ότι το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους εκτέλεσης. Στα βασικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται οι επεκτάσεις της Εγνατίας Οδού, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης.

Παρά το υψηλό επίπεδο συνολικού δανεισμού, η S&P επισημαίνει ότι πάνω από το 90% του χρέους αφορά μη αναγωγική χρηματοδότηση έργων (nonrecourse project debt), περιορίζοντας την έκθεση της μητρικής εταιρείας. Το καθαρό χρέος του ομίλου διαμορφώθηκε στα 4,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ η διοίκηση διατηρεί, σύμφωνα με τον οίκο, συντηρητική πολιτική μόχλευσης και ισχυρή ρευστότητα, με διαθέσιμα που ξεπερνούσαν τα 1,6 δισ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής και θυγατρικών.

Η σταθερή προοπτική αντανακλά την εκτίμηση της S&P ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να βελτιώνει τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα συνετή διαχείριση κεφαλαίων και χαμηλή μόχλευση στη μητρική εταιρεία. Ωστόσο, ο οίκος προειδοποιεί ότι πιθανές καθυστερήσεις στα έργα, επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών ή σημαντική αύξηση του δανεισμού θα μπορούσαν να ασκήσουν πιέσεις στην αξιολόγηση.

Από την άλλη πλευρά, ενδεχόμενη περαιτέρω αναβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει εφόσον η εταιρεία διατηρήσει τον δείκτη κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες προς χρέος (Funds From Operations to Debt) άνω του 13%, ολοκληρώνοντας επιτυχώς και εντός προϋπολογισμού το επενδυτικό της πρόγραμμα, ενώ παράλληλα συνεχιστεί και η βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία και την αγορά υποδομών.