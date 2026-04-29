Η Euroxx αποδίδει τη θετική της στάση στις ισχυρές επιδόσεις και προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τις υφιστάμενες παραχωρήσεις, τη δυνατότητα επέκτασης σε νέα έργα και το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο στον κατασκευαστικό τομέα, το οποίο ανέρχεται σε 9,1 δισ. ευρώ.

Σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε η Euroxx, θέτοντάς την πλέον στα 54 ευρώ ανά μετοχή από 34 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα θετική στάση (bullish) για τη μετοχή και τις προοπτικές της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύθηκε στις 29 Απριλίου 2026, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι, παρά το πρόσφατο re-rating από την αρχή του έτους, η αποτίμηση της εταιρείας εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται σε 8,8 φορές EV/EBITDA με βάση τις εκτιμήσεις για το 2028. Όπως τονίζεται, η εταιρεία συνιστά μια «αμυντική» επιλογή στον κλάδο των ελληνικών υποδομών, συνδυάζοντας σταθερότητα με ισχυρή δυναμική αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας.

Η Euroxx αποδίδει τη θετική της στάση στις ισχυρές επιδόσεις και προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τις υφιστάμενες παραχωρήσεις, τη δυνατότητα επέκτασης σε νέα έργα και το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο στον κατασκευαστικό τομέα, το οποίο ανέρχεται σε 9,1 δισ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο αυτό εκτιμάται ότι θα στηρίξει ετήσιο EBITDA της τάξης των 190 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο προβλέψεων, υψηλότερα σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις.

Αναθεωρώντας το μοντέλο της, η χρηματιστηριακή αυξάνει τις προβλέψεις για το προσαρμοσμένο EBITDA κατά 5% για το 2027 και κατά 12% για το 2028. Η αναβάθμιση συνδέεται κυρίως με τις βελτιωμένες προοπτικές της Εγνατίας Οδού, όπου αναμένονται υψηλότερα έσοδα από διόδια και αυξημένη κυκλοφορία μετά την πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος, καθώς και με την ενίσχυση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, στις εκτιμήσεις ενσωματώνεται και η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συνολικής ισχύος 162 MW στην Ελλάδα, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία προς το τέλος του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου.

Η αποτίμηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βασίζεται στη μέθοδο Sum of the Parts, με την αύξηση της τιμής-στόχου να αποδίδεται σε πιο αισιόδοξες παραδοχές για την Εγνατία Οδό μετά την ενοποίηση, χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων στις παραχωρήσεις και αναβαθμισμένες προβλέψεις για τον κατασκευαστικό κλάδο. Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, η τιμή-στόχος συνεπάγεται δείκτη EV/EBITDA 6,2x για το 2026 στον κατασκευαστικό τομέα, 7,7x στη συμβατική ενέργεια και περίπου 11x για το 2028 στις λειτουργούσες παραχωρήσεις, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας σε βάθος χρόνου.