Σαφές μήνυμα για τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα οικονομική πραγματικότητα έστειλαν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με επίκεντρο την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τον ρόλο της χώρας στην ευρωζώνη.

Ο Έλληνας υπουργός, ο οποίος προεδρεύει πλέον του Eurogroup, υποδέχθηκε τον πρώην επικεφαλής του οργάνου και νυν δήμαρχο του Αϊντχόβεν, σε μια συγκυρία που –όπως υπογράμμισε– διαφέρει ριζικά από το παρελθόν.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω την περίοδο της κρίσης και εισέρχεται σε μια φάση βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας, επισημαίνοντας τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τη μείωση του χρέους και τους ρυθμούς ανάπτυξης που υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συλλογική βούληση μιας νέας γενιάς να προχωρήσει μπροστά χωρίς να μετακυλήσει τα βάρη του παρελθόντος στις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά του, ο κ. Ντάισελμπλουμ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από Έλληνα υπουργό αποτελεί ένδειξη της σημαντικής διαδρομής που έχει διανυθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως δήλωσε, οι θετικές προοπτικές της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την ανάγκη για ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω επενδύσεων και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθιστούν κρίσιμο τον ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων της ευρωζώνης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τους δύο άνδρες να αναδεικνύουν τη σημασία της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων οικονομικών προκλήσεων.