Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε στο επίκεντρο τη συζήτηση για την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η ήπειρος διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και ερευνητικά κέντρα

Την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στην ενέργεια και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι, παρά την ψύχραιμη αντίδραση των αγορών, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό παραμένουν σημαντικοί, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικές τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα για σύντομη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Τόνισε, ωστόσο, ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση θα απαιτηθεί χρόνος για την απορρόφηση των επιπτώσεων της κρίσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι «η προσιτή ενέργεια αποτελεί την πρώτη ύλη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας» και ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στις ενεργειακές υποδομές ενισχύει τη δύναμη της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στις επενδύσεις του ενεργειακού τομέα.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη συζήτηση για την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η ήπειρος διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και ερευνητικά κέντρα, αλλά υστερεί στη δυνατότητα κλιμάκωσης και ανάδειξης ευρωπαϊκών πρωταθλητών με παγκόσμια εμβέλεια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρόεδρος του Eurogroup εκτίμησε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και διευκρίνισε ότι, παρά τις πιέσεις, δεν βρίσκεται σε περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού. Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σύμφωνα με τα οποία οι επενδύσεις στην ενέργεια από το 2022 έχουν περιορίσει κατά 12% την ένταση της σημερινής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι αυτό δικαιολογεί την πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για ενεργειακές υποδομές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.