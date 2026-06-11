Oι υπουργοί θα εξετάσουν τις τελευταίες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας και των οικονομικών της διαστάσεων

Η αξιοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, με στόχο την προώθηση επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ενεργειακή επάρκεια και θα περιορίσουν το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η δημοσιονομική πορεία της ευρωζώνης και η χρηματοδότηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN, που πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Στις εργασίες των δύο οργάνων συμμετέχει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το αποψινό δείπνο εργασίας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης θα πραγματοποιηθεί παρουσία του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην προέδρου του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Eurogroup, οι υπουργοί θα εξετάσουν τις τελευταίες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας και των οικονομικών της διαστάσεων. Παράλληλα, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της ετήσιας διαβούλευσης του Ταμείου για τις πολιτικές της ευρωζώνης. Επίσης, ο νέος υπουργός Οικονομικών της Λετονίας, Māris Kučinskis, και ο νέος υπουργός Οικονομικών της Σλοβενίας, Andrej Šircelj, θα ενημερώσουν τους ομολόγους τους για τις βασικές προτεραιότητες των κυβερνήσεών τους στον τομέα της οικονομικής πολιτικής.

Στο ECOFIN, το ενδιαφέρον θα στραφεί σε θέματα που αφορούν την πράσινη μετάβαση, την οικονομική ασφάλεια και τη δημοσιονομική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπουργοί αναμένεται να επιδιώξουν συμφωνία για την επέκταση του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και στα τελικά προϊόντα, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού πλαισίου για τη μείωση των εκπομπών.

Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων θα βρεθεί η πρόοδος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026, η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου και η χρηματοδότηση των αμυντικών αναγκών της Ευρώπης.

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Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία της αγοράς, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union - SIU), καθώς και οι ευρύτερες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

