Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, προκειμένου να προεδρεύσει των συνεδριάσεων του Eurogroup και να συμμετάσχει στο ECOFIN, σε μια συγκυρία με έντονες γεωοικονομικές προκλήσεις για την Ευρώπη.

Αύριο, Τρίτη 5 Μαΐου, ο κ. Πιερρακάκης θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup θα απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης και την πορεία της οικονομίας.

Αργότερα το απόγευμα, θα συμμετάσχει σε πάνελ που διοργανώνει το IE Competitiveness Hub με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος ο Paolo Gentiloni και ο Carlos Cuerpo, εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης στην ΕΕ.

Στο επίκεντρο των συνεδριάσεων του Eurogroup βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει η Oya Celasun από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρουσιάζοντας τις εκτιμήσεις για τις μακροοικονομικές συνέπειες της κρίσης.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να εξετάσουν ζητήματα που αφορούν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, την εμβάθυνση της τραπεζικής ένωσης και τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη συμμετοχή του Slawomir Krupa. Παράλληλα, θα ενημερωθούν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας αναφοράς τους.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η παρουσίαση της έκθεσης FIVE Report για τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη από τους Christian Noyer και Jörg Kukies, με έμφαση στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Στο αυριανό ECOFIN, οι υπουργοί θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τον κανονισμό για την πρόσβαση της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και της OLAF σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τη δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και εποπτεία της αγοράς, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Παράλληλα, θα υπάρξει ενημέρωση για τις εξελίξεις από τη σύνοδο της G20 της 16ης Απριλίου και τις εαρινές συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.