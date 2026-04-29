Το Δημόσιο παραιτείται υπέρ των οικογενειών για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων και τραυματιών.

Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγήθηκε την απόφαση που ελήφθη σε συνεργασία με τον υφυπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο δεν θα προχωρά σε προσβολή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν αποζημιώσεις προς συγγενείς θυμάτων και τραυματίες του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα κατά των σχετικών αποφάσεων, ενώ θα παραιτείται και από όσα έχουν ήδη ασκηθεί, ώστε να μην παρατείνονται οι δικαστικές διαδικασίες και η ταλαιπωρία των ανθρώπων που επλήγησαν.

Η κατεύθυνση αυτή είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και εντάσσεται σε μια σταθερή προσπάθεια της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια να στηρίζει ουσιαστικά όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες τραγωδίες. Στο ίδιο πνεύμα είχαν κινηθεί και οι αποφάσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα, με στόχο να περιοριστεί η πολύχρονη δικαστική ταλαιπωρία των πληγέντων, ενώ και για τις πρώτες εκδικασθείσες αποφάσεις αποζημιώσεων για τα Τέμπη, το δημόσιο είχε αποσυρθεί από το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, κατόπιν παρότρυνσης του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Με την έγκριση της εισήγησης αυτής, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη βούλησή της να αντιμετωπίζει με ενιαίο και δίκαιο τρόπο υποθέσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, με βάση και τον νέο νόμο-πλαίσιο που εισήγαγε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ψηφίστηκε από τη Βουλή, διασφαλίζοντας αφενός την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης και αφετέρου την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης για τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακακης σημείωσε ότι «στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο εισηγήθηκα την απόφαση που λάβαμε με τον Konstantinos Kyranakis το Δημόσιο να μην προσβάλλει δικαστικές αποφάσεις που αποζημιώνουν συγγενείς θυμάτων και τραυματίες του δυστυχήματος των Τεμπών.»

