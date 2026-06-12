Μόνιμες θέσεις εργασίας σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η υπ’ αριθ. 5Κ/2026 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας (51) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

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