Οι Sepultura μιλούν στο Dnews λίγο πριν την αποχαιρεστιστήρια συναυλία που θα δώσουν στο Release Athens 2026.

Οι Sepultura ανεβαίνουν στη σκηνή του Release Athens 2026 μαζί με τους Megadeth στις 30 Ιουνίου 2026, για μια εμφάνιση υψηλού συμβολισμού: έναν τελευταίο, ηχηρό αποχαιρετισμό από μια μπάντα που μετέφερε τα χρώματα, τους ρυθμούς και το πνεύμα της Βραζιλίας σε ολόκληρο τον metal κόσμο.



Λίγο πριν κρεμάσουν τις κιθάρες τους, και έχοντας στις αποσκευές το τελευταίο EP τους «‍The Cloud of Unknowing», θα δώσουν στην Αθήνα ένα σόου που θα μοιάζει με χρονομηχανή και θα περιέχει όλες τις ιστορικές στιγμές τους.

Όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος και εσείς ανακοινώσατε ότι οι Sepultura κρεμάνε τις κιθάρες τους, ακριβώς 40 χρόνια μετά από το ντεμπούτο άλμπουμ σας. Πιστεύετε ότι είναι η σωστή στιγμή να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο;

Ναι, νομίζω ότι είναι η τέλεια στιγμή. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει πολλά απίστευτα χρόνια και το χρονικό σημείο στο οποίο είμαστε, είναι μια θετική στιγμή στην ιστορία του συγκροτήματος, με την τελευταία κυκλοφορία μας να είναι τόσο απίστευτη!

Επίσης, το feedback από τις περιοδείες, η υποστήριξη από πολλούς θαυμαστές που έρχονται στα shows και το γεγονός ότι δεν είμαστε εξαντλημένοι από αυτό που κάνουμε, μας κάνει να νιώθουμε ότι είναι η τέλεια στιγμή για να πούμε αντίο, ότι αποχωρούμε ενώ βρισκόμαστε στην κορυφή του παιχνιδιού μας.

Ξέρεις, μερικές φορές οι μπάντες διαλύονται επειδή κάποιος τραυματίζεται ή έχουν κακή επικοινωνία. Εμείς θέλουμε φεύγοντας να αφήσουμε μια θετική εντύπωση και την εικόνα --και στους φαν και σε εμάς τους ίδιους-- ότι ήμασταν στην κορυφή αυτού που κάνουμε.

Σίγουρα, όταν έχουμε παίξει σε συναυλίες και σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μην επιστρέψουμε ποτέ ξανά εκεί, είναι κάπως σκληρό. Έχουμε κάνει απίστευτες σχέσεις με ανθρώπους, φίλους, θαυμαστές όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και είναι λυπηρό και πολύ συναισθηματικό, αλλά ταυτόχρονα νιώθω περήφανος για όσα έχουμε κάνει και τις σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει. Και αυτά είναι για πάντα.

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Σου έρχεται λοιπόν ένα κύμα συναισθημάτων και είναι καλό να τα νιώθεις όλα. Με κάνει να αισθάνομαι πολύ ζωντανός και χαρούμενος όπως και ότι ζω κάνοντας αυτό που κάνω.

{https://youtu.be/F_6IjeprfEs?si=MMv09QPhr_toGKs8}

Ήταν λοιπόν μια εύκολη ή μια δύσκολη απόφαση να πείτε αντίο;

Δεν είναι ποτέ μια εύκολη απόφαση, όλοι μας θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε μουσική. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει ευτυχισμένους και πάντα μας έκανε χαρούμενους, από την αρχή.

Άρα, δεν είναι ποτέ εύκολο. Ωστόσο, είναι μια απόφαση που πήραμε και νιώθουμε καλά γι' αυτό. Και μέχρι στιγμής, νιώθουμε ότι είναι η σωστή απόφαση. Έχουμε ήδη κάνει πολλά shows από πέρυσι, στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία, και φέτος την ολοκληρώνουμε. Ναι, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι η σωστή απόφαση.

«Celebrating Life Throug Death»: θα ήθελα να μου εξηγήσεις τον τίτλο που δώσατε στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία σας.

Πολλές φορές, όταν ένα συγκρότημα φτάνει στο τέλος του, είναι κάπως σαν τον θάνατο, σαν να το βάζεις να αναπαυτεί. Υπάρχουν ορισμένες γιορτές για αυτό, όπως η Ημέρα των Νεκρών που γιορτάζουν πολλοί άνθρωποι στο Μεξικό και σε άλλες κουλτούρες. Τιμούν τη ζωή που έχουν ζήσει.

Έτσι και εμείς, βασικά είναι μια γιορτή για τους Sepultura και για όσα έχουμε περάσει. Σε αυτή παίζουμε μια επιλογή τραγουδιών που σχετίζονται με την ιστορία των Sepultura και τις διαφορετικές φάσεις του συγκροτήματος και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με αυτό, καθώς έχουν τις δικές τους ιστορίες, τη δική τους σύνδεση με το γκρουπ που συνήθως είναι πολύ χαρούμενες και θετικές ιστορίες.

Μας αρέσει να συνδεόμαστε και να συνυπάρχουμε με τους θαυμαστές σε αυτό το επίπεδο. Μπορούμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε τη χαρά που έχουμε δώσει σε πολλούς ανθρώπους μέσω της μουσικής. Δεν χρειάζεται πάντα να τα παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά, αλλά τα πράγματα που έχουμε ζήσει και οι αναμνήσεις, θα μας συντροφεύουν μια ζωή.

Εδώ λοιπόν θέλουμε να γιορτάσουμε αυτές τις χαρούμενες στιγμές του συγκροτήματος καθώς και τη σύνδεση με τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια.

Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχετε ακούσει για τους Sepultura;

Υπάρχουν τόσα πολλά! Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μια παρεξήγηση ή παρανόηση με τους θαυμαστές ή με τον Τύπο.

Επίσης, αρκετές φορές οι άνθρωποι κάνουν τις δικές τους υποθέσεις για ορισμένους καλλιτέχνες, για το ποιοι είναι και πώς είναι, με βάση όσα διαβάζουν ή λέγονται στο διαδίκτυο. Πολλοί αντλούν πληροφορίες από πράγματα στο διαδίκτυο και αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό και να χάσεις την πραγματική αλήθεια, το ποιος είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ή ποια είναι πραγματικά αυτή η μπάντα.

Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να το καταλάβεις ουσιαστικά, είναι να πας σε συναυλίες και να έχεις μια πραγματική συζήτηση με το συγκρότημα ή τον καλλιτέχνη για τον οποίο μπορεί να έχεις μια κάποια εικόνα.

Ο κόσμος πρέπει απλώς να συνειδητοποιήσει ότι είμαστε όλοι άνθρωποι με τις όποιες ατέλειες. Κανείς δεν είναι τέλειος. Είναι λίγο περίεργο να νομίζει ο κόσμος ότι οι διασημότητες ή οι μουσικοί δεν μπορούν να κάνουν λάθος.

{https://youtu.be/Q_WHGV5bejk?si=z3kn0dYv3BpDNnsb}

Μπορείς να διαλέξεις την καλύτερη και τη χειρότερη στιγμή των Sepultura;

Είναι πάντα μια δύσκολη στιγμή όταν κάποιος που είναι μέλος της οικογένειάς σου ή της μπάντας σου, θέλει να φύγει. Έχουμε ζήσει μερικές τέτοιες στιγμές.

Από τις καλύτερες στιγμές μας ήταν σε συγκεκριμένες συναυλίες που παίξαμε και μέρη που επισκεφτήκαμε. Όπως η Κούβα που ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, δηλαδή το να μπορέσουμε να πάμε στην Κούβα, να είμαστε ένα από τα πρώτα μέταλ συγκροτήματα που έπαιξαν ποτέ εκεί, στην ιστορία αυτής της χώρας. Επίσης, το να έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε μέρη όπως η Νότια Αφρική. Εξαιρετικά ευτυχισμένη στιγμή ήταν και η περιοδεία με τους Metallica. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τα πάνω και κάτω μας, γιατί μαθαίνεις να εκτιμάς τις καλές στιγμές.

Επίσης, όπως όταν ανοίξατε τις συναυλίες του Ozzy... ακόμα μια καλή στιγμή σας.

Ναι στο Ozzfest που κάναμε μια σειρά από συναυλίες, αυτή και αν ήταν εξαιρετική στιγμή για την ιστορία των Sepultura!

Tι να περιμένουν οι Έλληνες θαυμαστές σας από τη συναυλία σας στο Release Athens στις 30/06;

Ανυπομονούμε πραγματικά να επιστρέψουμε και είναι υπέροχο που θα μπορέσουμε να δώσουμε μια τελευταία συναυλία και στην Ελλάδα.

Έχουμε φτιάξει μια λίστα κομματιών που αγγίζει πραγματικά την ιστορία των Sepultura, όλες τις διαφορετικές φάσεις του συγκροτήματος. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε κάθε φάση και να δώσουμε τον σεβασμό που της αξίζει. Έτσι σκοπεύουμε να το κάνουμε και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι.

Και για τους παλιούς και για τους νέους θαυμαστές, θα έχουμε ένα ποικιλόμορφο σόου, σχεδόν σαν μια χρονομηχανή, όπου θα μπορούν να ακούσουν την ιστορία του συγκροτήματος, να δουν τις μεταμορφώσεις που είχαμε από τραγούδι σε τραγούδι και είναι συναρπαστικό.

{https://youtu.be/c7Z8Ww1EmMk?si=kf3blUpH3GZzupeW}

Πρόκειται να κάνετε ένα live άλμπουμ από αυτή την περιοδεία. Θα μπορούσε να ηχογραφηθεί και ένα κομμάτι από τη συναυλία στην Αθήνα;

Ναι, ισχύει. Ηχογραφούμε όλα τα shows σε αυτή την αποχαιρετιστήρια περιοδεία ώστε να έχουμε ένα ζωντανό άλμπουμ. Και γι' αυτό παίζουμε επίσης μια ποικιλία τραγουδιών για να μπουν σε αυτό το live άλμπουμ. Ξέρω ότι από τη συναυλία στην Ελλάδα θα έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και θα θέλαμε πολύ συμπεριλάβουμε ένα κομμάτι στο άλμπουμ. Αυτό εξαρτάται από όλους μας: από εμάς που παίζουμε στην μπάντα, από το κοινό, από την ενέργεια εκείνη την ημέρα. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω ότι είναι μια ομαδική προσπάθεια. Αγαπώ το γεγονός ότι βασιζόμαστε πρώτα στον εαυτό μας, φυσικά, και μετά στο κοινό, είναι ένας συνδυασμός και μια όμορφη σύνδεση.

Αν όλα συνδυαστούν τέλεια όσον αφορά τον ήχο, που ξέρω ότι θα γίνει, τότε σίγουρα μπορεί να είναι στο άλμπουμ. Δεν βλέπω γιατί όχι.

Η τελευταία συναυλία αυτής της περιοδείας θα είναι στο Σάο Πάολο και στη Βραζιλία.

Σωστά, θα γίνει τον Νοέμβριο στο Mercado Livre Arena Pacaembu [7/11/2026]. Πιστεύω ότι είναι υπέροχο να γιορτάζουμε με ανθρώπους που έχουν υπάρξει μέρος της ιστορίας των Sepultura. Αυτή είναι η ιδέα, να υπάρχουν άνθρωποι από το παρελθόν που μπορεί να τους έχουν αγγίξει οι Sepultura με διάφορους τρόπους ή ανθρώπους με τους οποίους έχουμε δουλέψει στο παρελθόν και φίλους. Είναι σαν μια μεγάλη γιορτή και ανυπομονούμε πραγματικά για αυτό το σόου στο Σάο Πάολο. Θα είναι τεράστιο και θα το μεταδώσουμε ζωντανά για τους ανθρώπους που δεν μπορούν έρθουν στη Βραζιλία.

{https://www.instagram.com/sepultura/p/DXhMlNCAuKn/?hl=el}

To να είσαι μέλος των Sepultura είναι κάτι σαν ένα μάθημα ζωής εσένα;

Απολύτως! Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα είχε τόσο μεγάλη επίδραση σε μένα, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα είχε τόσο τεράστιο αντίκτυπο πάνω μου, είναι πιο βαθύ από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Μετακομίζοντας στη Βραζιλία, βυθίστηκα στην κουλτούρα της, δημιούργησα ένα δεύτερο σπίτι, βρήκα τον εαυτό μου εκεί σε έναν τόπο που είναι πολύ ιδιαίτερος και αγαπητός σε μένα. Είμαι περήφανος για την ιστορία του συγκροτήματος που είναι τόσο πλούσια, που βοηθά τόσους πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και με πολλούς τρόπους, είναι απίστευτο! Θα μπορούσα να γράψω ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό γιατί ήταν ένα τέτοιο ταξίδι που πολλοί άνθρωποι πιθανώς δεν θα το πίστευαν καν. Είμαι τόσο ευγνώμων που είμαι μέρος αυτού του ιστορικού γεγονότος, εκπροσωπώ κάτι τόσο μοναδικό και απίστευτο και όμορφο.

{https://youtu.be/6BOHpjIZyx0?si=8UFbUqP_cON4NOU8}

Πληροφορίες



Διάθεση εισιτηρίων:

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