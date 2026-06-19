Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το λόγο που δεν παραβρέθηκε στα MAD VMA και η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την άποψή της.

Μέσω σχετική ανάρτησης η Ιωάννα Τούνη θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια της και να αποκαλύψει το λόγο για τον οποίο δεν έδωσε το παρών στα MAD VMA.

Όπως εξήγησε δέχτηκε πρόταση από την παραγωγή, ωστόσο η συνεννόηση δεν ολοκληρώθηκε. Η ίδια, ζήτησε να βραβεύσει κάποιον από τους καλλιτέχνες που η ίδια θα επέλεγε, να είναι γυναίκα, και να βρεθεί στη σκηνή μαζί με τη φίλη της, Στέλλα.

Ωστόσο, μέχρι και τέσσερις μέρες πριν από την απονομή των βραβείων η influencer δεν είχε λάβει απάντηση στα ζητούμενά της.

Το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου, η Κατερίνα Καινούργιου με τους συνεργάτες της, σχολίασαν το σχετικό απόσπασμα με την παρουσιάστρια να αναφέρει ότι αυτά που ζήτησε ήταν πολλά:

«Ναι βρε Ιωάννα μου και εσύ, ζήτησες να δώσεις βραβείο με τη φίλη σου, σε καλλιτέχνη που θέλεις, σε γυναίκα. Δηλαδή… Ζήτησε πάρα πολλά. Εμένα, με έχουν πάρει πολλές φορές, έχω δώσει και βραβείο στο παρελθόν αλλά δεν τους λες… Μπορείς να πεις με ποιον θα τον δώσεις. Να μην είσαι με κάποιον που αντιπαθείς και δεν μιλιέστε… Δεν θα τους πεις σε ποιον θα δώσεις, γιατί αυτό, γιατί εκείνο… Ζήτησε πάρα πολλά».

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Από τη δική του πλευρά, συνεργάτης της Κατερίνα Καινούργιου, σχολίασε: «Φοβήθηκε μη δώσει στη Ρία Ελληνίδου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djcw15fgkkm1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται, ότι η ερμηνεύτρια είναι η νυν σύντροφος του Δημήτρης Αλεξάνδρου, της πρώην σχέσης της Ιωάννα Τούνη και πατέρας του μικρού Πάρη.