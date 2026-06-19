Το μήνυμα που έστειλε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στους θαυμαστές του και το μεγάλο «ευχαριστώ» για το βραβείο που κέρδισε.

Ηχηρή ήταν η απουσία του Κωνσταντίνου Αργυρού από τα φετινά βραβεία MAD VMA, καθώς τα τελευταία χρόνια συνήθιζε να δίνει το παρών στην ξεχωριστή αυτή βραδιά.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου και οι καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή για να χαρίσουν ένα μοναδικό υπερθέαμα σε όσους κατάφεραν να βρίσκονται στο Tae Kwo Do στο Φάληρο.

Παρ’ όλα αυτά, ο ερμηνευτής, μέσα από ένα σχετικό βίντεο αποκάλυψε το λόγο της απουσίας του, ανανεώνοντας το ραντεβού με τους θαυμαστές του για την επόμενη χρονιά και τα MAD VMA του 2026.

Ο λόγος που απουσίαζε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τα MAD VMA 2026

Όπως εξήγησε, δεν κατάφερε να παραβρεθεί καθώς υπήρχαν οικογενειακές υποχρεώσεις: «Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων φέτος δυστυχώς, δεν μπόρεσα να είμαι εκεί κοντά σας, για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό για τη στήριξη, καθώς βραβεύτηκε για το τραγούδι «Νερό»: «Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε για τη μουσική μου. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτό το βραβείο, για το «Νερό». Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Noizy».

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Κάνοντας μία σύντομη αναφορά στο τραγού δι «Νερό», αποκάλυψε ότι προέκυψε τυχαία, ύστερα από συζήτηση που είχε με τον συνεργάτη του και επίσης καλλιτέχνη, τον Noizy:

«Αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αυθόρμητα, τελείως αληθινά, μέσα σε ένα στούντιο που καθόμασταν μαζί με τον Noizy και λέγαμε πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τους δύο πολιτισμούς για να το διασκεδάσουμε, πάνω από όλα, σαν δύο λαοί».

Κλείνοντας, ανανέωσε το ραντεβού του με τους θαυμαστές του για την επόμενη χρονιά: «Σας στέλνω την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζεται την μουσική μου, δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω τον εαυτό μου και την καρδιά μου μέσα σε αυτή τη μουσική διαδρομή και την επόμενη φορά θα είμαι πάλι δίπλα σας».

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Υπενθυμίζεται, ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, αποκτώντας την μικρή τους κόρη. Το Νοέμβριο του 2024, απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, τον μικρό Βασίλη.