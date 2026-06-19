Οι φωτογραφίες με τα βραβεία και το μήνυμα προς τους ακόλουθούς του.

Δύο βραβεία κατάφερε να αποσπάσει ο Akylas κατά τη διάρκεια των MAD VMA που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης ήταν εκείνος που «άνοιξε» την βραδιά και τραγούδησε το «Ferto» σε ένα ανατρεπτικό act.

Ντυμένο με ένα εντυπωσιακό, λευκό κοστούμι, κατέβηκε από μία τσουλήθρα και ξεκίνησε να ερμηνεύει το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλησε να εκφράσει τη χαρά του και τη συγκίνησή του για τα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Στις φωτογραφίες, ποζάρει κρατώντας τα βραβεία του, με την Έλενα Παπαρίζου, με συνεργάτες του και την Dara, ενώ έστειλε και ένα ηχηρό μήνυμα προς τους διαδικτυακούς του ακόλουθους.

{https://www.instagram.com/p/DZvVMn8l1aa/?hl=el&img_index=1}

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Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε: «Ξέρει καλά να επιμένει , ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει» 2 ΒΡΑΒΕΙΑΑΑ ! Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ποιος είσαι και για τι είσαι ικανός, δειξ’ το μόνος σου !

Είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι στην οικογένεια των @madvma . Είμαι ευγνώμων για όλο το team που είχα δίπλα μου ίλη αυτή τη περίοδο. Ευχαριστώ την οικογένεια μου και θέλω να ευχαριστήσω και τον εαυτό μου. Που δε τα έβαλα ποτέ κάτω! Μη σταματάτε ποτέ!».