Ο ηθοποιός αποκάλυψε τα ποσά που εισπράττει σήμερα, εξηγώντας παράλληλα πως οι αμοιβές μειώνονται όσο αυξάνονται οι επαναλήψεις μιας σειράς.

Ο Αργύρης Αγγέλου, που έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, εξακολουθεί να λαμβάνει έσοδα από τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των επαναλήψεων, μεταξύ άλλων για το «Παρά Πέντε» και τις «Σαββατογεννημένες».

Μιλώντας σε εκπομπή στο YouTube, ο ηθοποιός αποκάλυψε τα ποσά που εισπράττει σήμερα, εξηγώντας παράλληλα πως οι αμοιβές μειώνονται όσο αυξάνονται οι επαναλήψεις μιας σειράς.

«Όσο πιο πολύ παίζεται, τόσο λιγότερα παίρνεις. Άλλα χρήματα παίρνεις στην πρώτη επανάληψη μιας σειράς και άλλα στην 200ή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο «Παρά Πέντε», σημείωσε ότι οι συνεχείς επαναπροβολές της σειράς επί σχεδόν δύο δεκαετίες έχουν μειώσει σημαντικά τα έσοδα ανά προβολή. «Αν το "Παρά Πέντε" κάνει 4-5 επαναλήψεις τον χρόνο επί 20 χρόνια, μιλάμε περίπου για 100 επαναλήψεις. Άρα καταλαβαίνεις ότι τα χρήματα πλέον είναι πολύ λιγότερα. Παρ’ όλα αυτά, επειδή οι επαναλήψεις είναι συχνές, βγαίνει περίπου ένα 600άρι τον χρόνο», είπε.

Όσον αφορά τις «Σαββατογεννημένες», αποκάλυψε ότι η τελευταία καταβολή που έλαβε ανήλθε στα 350 ευρώ μεικτά για το σύνολο των 33 επεισοδίων της σειράς.

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