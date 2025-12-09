Η επιστροφή του «Παρά Πέντε» με το 50ο, επετειακό επεισόδιο, είναι γεγονός. Όσα αποκάλυψε ο Αργύρης Αγγέλου: «Είναι ένα δώρο»!

Καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Αργύρης Αγγέλου το βράδυ της Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη αναφορικά με τη ζωή του και τα επαγγελματικά του βήματα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μάλιστα, οι δύο συνομιλητές, στάθηκαν στο 50ο, επετειακό επεισόδιο το «Παρά Πέντε», με τον Αργύρη Αγγέλου, να εκφράζει την έκπληξή του ως προς την απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη, να πραγματοποιηθεί το reunion, ενώ μεταξύ άλλων τόνισε, πως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αισθάνθηκε τα 20 χρόνια που έχουν περάσει, εξηγώντας ωστόσο, ότι η ομάδα ενώθηκε και πάλι.

Όσα αποκάλυψε ο Αργύρης Αγγέλου για τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, το επετειακό επεισόδιο, αναμένεται να προβληθεί τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων, ενώ τα γυρίσματα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Το βράδυ της Δευτέρας λοιπόν, ο Αργύρης Αγγέλου, εξέφρασε αρχικά την έκπληξή του για όταν ενημερώθηκε για την επιστροφή του σίριαλ, λέγοντας: «Ήρθε τόσο ανέλπιστα όλο αυτό. Ο Γιώργος Καπουτζίδης όλα αυτά τα χρόνια ήταν τόσο κάθετος στο ότι δεν ήθελε να το ξαναγγίξουμε. Και όταν μια μέρα βγήκε σε μια εκπομπή και είπε «νομίζω ότι για τα 20 χρόνια κάτι πρέπει να κάνουμε», μείναμε όλοι «τι είπε;», είπε αρχικά και εξήγησε:

«Θεωρήσαμε ότι ήταν μια παρόρμηση της στιγμής, αλλά μετά μας πήραν από το Mega και έγινε τόσο γρήγορα όλο αυτό. Ήρθε σαν ουρανοκατέβατο δώρο, σαν χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν πρόλαβα καν να το συνειδητοποιήσω. Η πρώτη μέρα στο γύρισμα που βρεθήκαμε ήταν αξέχαστη».

Παράλληλα, ο ηθοποιός, ανέφερε πως τόσο οι συντελεστές μπροστά από τις κάμερες, όσο και όσοι βρίσκονται πίσω από αυτές, έχουν επιστρέψει για να βοηθήσουν στη δημιουργία του τελευταίου επεισοδίου: «Ήρθαν όλοι όσοι μπορούσαν, αυτοί που μας έβαφαν, μας χτένιζαν, μας έντυναν, μας φώτιζαν, μας σκηνοθετούσαν. Και κάποια στιγμή έρχεται η Κωνσταντίνα και μου λέει «πρέπει να σηκώσουμε τα μαλλιά να κάνουμε το τσουλούφι». Ένιωσα το πέρασμα του χρόνου».

Τέλος, αναφερόμενος στην πλοκή του επεισοδίου, εξήγησε πως επικεντρώνεται στη ζωή των πέντε ηρώων, 20 χρόνια μετά: «Έχουμε τελειώσει τις σκηνές. Γυρίσαμε πέντε σκηνές. Είναι γραμμένες από το Γιώργο, ιδέες από τον κόσμο. Δεν μιλάμε για την πλοκή, αλλά για τη ζωή των ηρώων μέσα στα 20 χρόνια, σε κομβικές περιόδους».

«Αυτό που θα δείτε είναι μια γιορτή, ένα λαμπερό, χαρούμενο, γιορτινό πράγμα που μυρίζει Χριστούγεννα. Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια το κράτησε ζωντανό», κατέληξε ο Αργύρης Αγγέλου.