Για το Reunion του «Παρά Πέντε» μίλησε η Ελένη Κρίτα.

Στον φακό της εκπομπής «Breakfast@Star», η Ελένη Κρίτα μίλησε για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε», που προβλήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025. Στο Reunion της σειράς, οι ηθοποιοί ενσάρκωσαν ξανά τους ρόλους τους και θυμήθηκαν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στα συναισθήματα που βίωσαν οι πρωταγωνιστές στις επανένωσή τους, ύστερα από 20 χρόνια, ενώ διευκρίνισε πως η πλοκή της ιστορίας έχει ολοκληρωθεί και δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνέχεια.

«Ήτανε ακριβώς όπως χωρίσαμε. Νομίζω όσο κι αν η ζωή μας απομακρύνει, μας χωρίζει από εδώ κι από εκεί με τις δουλειές μας, είναι πάντα το ίδιο», ανέφερε αρχικά η Ελένη Κρίτα.

Σε δεύτερο χρόνο, απάντησε στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου σχετικά με το αν θα μπορούσε να υπάρξει συνέχεια: «Το έχουμε δει το «Παρά Πέντε» όλο. Νομίζω δεν έχει συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό έτσι όπως έγινε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί η ιστορία με κάτι παραπάνω. Και είχε φινάλε».

«Δεν το περίμενα να έχει τόση ανταπόκριση το reunion, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αλλά ο κόσμος το περίμενε και ο κόσμος το είδε και το ξαναείδε και πραγματικά, είναι καταπληκτικό αυτό που μας έχει συμβεί στη ζωή μας. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία, πολύ μεγάλο δώρο», κατέληξε η ηθοποιός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dft8okslstsx?integrationId=40599y14juihe6ly}